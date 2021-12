Robbie Amell vuelve a la temporada 8 de The Flash

Robbie Amell vuelve a la temporada 8 de The Flash - THE CW

MADRID, 2 Dic. (CulturaOcio) -

The CW está emitiendo la temporada 8 de The Flash. En los nuevos episodios los fans podrán ver de nuevo a Robbie Amell, quien volverá a encarnar a Ronnie Raymond.

Según Entertainment Weekly, el intérprete participará en dos capítulos. Su primera aparición tendrá lugar en el episodio 11 de la temporada 8. Cabe destacar que el actor es primo de Stephen Amell, quien protagonizó la serie Arrow.

Presentado en la temporada 1 de The Flash, Ronnie trabajó en S.T.A.R. Labs junto a su prometida, Caitlin Snow (Danielle Panabaker), y desapareció la noche de la explosión del acelerador de partículas. Todos creían que estaba muerto hasta que el equipo descubrió que el accidente lo fusionó con Martin Stein (Victor Garber), creando así al superhéroe Firestorm. El personaje murió salvando a Central City en el final de la temporada 1. Amell regresó para hacer algunas apariciones puntuales y participó en la serie por última vez en la temporada 3.

"Nunca estás realmente muerto en este universo, así que me encantaría volver", declaró Amell a ComicBook.com anteriormente. "Me encantaría volver, siempre y cuando funcione. No quiero ser el tipo que viene para un par de episodios y roba tiempo a otras personas que lo merecen. Todavía estoy en contacto con el equipo y Danielle y yo hablamos habitualmente", dejó caer.

Además de regresar a The Flash, Amell recientemente estrenó Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City, cinta en la que da vida a Chris Redfield. También ha trabajado en producciones como Código 8, Revenge, Upload, Una serie de catastróficas desdichas o Expediente X.