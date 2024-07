Rhaenrya, frente al nuevo jinete de Bruma en el tráiler de La Casa del Dragón 2x07

MADRID, 25 Jul. (CulturaOcio) -

El episodio 2x06 de La casa del dragón terminó con Rhaenrya (Emma D'Arcy) recibiendo la sorprendente noticia de que el dragón Bruma tiene un nuevo jinete. Después de intentar unir al dragón con Ser Steffon Darklyn (Anthony Flanagan) sin éxito, Bruma eligió a Addam de Hull (Clinton Liberty), el hijo bastardo secreto de Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint). Sin embargo, Rhaenyra no lo sabe, solo sabe que Bruma tiene un jinete y no es el que ella eligió para él. Parece que Rhaenyra recibirá la noticia en el episodio 2x07, y es que el nuevo tráiler adelanta el enfrentamiento entre la reina y el jinete.

El adelanto aparentemente comienza donde terminó el último episodio, con Rhaenyra persiguiendo a Addam de Hull, quien supone que es el Equipo Verde. "Estás junto a un dragón de la casa Targaryen. ¿Qué quieres?", le preguntan Rhaenyra, que aparece junto a Syrax.

"Toda mi vida me he esforzado por servir tanto a mi casa como al reino. Pero nada de eso importa", asegura por su parte Alicent Hightower (Olivia Cooke). En la siguiente toma, se puede ver a la Casa Tully llegar a Harrenhal. El joven Lord Oscar Tully (Archie Barnes) le dice a Daemon: "Me parece que has hecho un desastre aquí". Hay un vistazo rápido de Daemon (Matt Smith) mirando la corona de Viserys y luego una multitud de personas reunidas junto al árbol del corazón de Harrenhal. Daemon le pregunta entonces al nuevo y joven Señor de las Tierras de los Ríos: "¿De qué lado estás?".

En el pequeño consejo de los Verdes, Lord Jasper Wylde (Paul Kennedy) desvela que "el dragón del príncipe Daeron ha alzado el vuelo", y Larys Strong (Matthew Needham) parece sorprendido por esta noticia. Hay un primer plano de Aemond (Ewan Mitchell) pensativo cuando Lord Jasper dice: "Las huestes de los Hightower serán imparables".

El clip también muestra a Rhaenyra de regreso en Rocadragón con su nuevo interés amoroso, Mysaria (Sonoya Mizuno), y su hijo Jace (Harry Collett). "La Casa Targaryen es la sangre del dragón. Si cualQuiera puede reclamarlo, ¿qué somos entonces?", afirma Jace. "Miles morirán", advierte Rhaenyra, seguido por una escena de Mysaria aparentemente preocupada. "Con estos dragones se restablecerá la paz", añade la reina.