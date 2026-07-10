Archivo - Revolución total en Netflix: Canales en directo, suscripciones a terceros en su app y pruebas gratis - ALGI FEBRI SUGITA / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

Netflix parece estar atravesando una etapa de importantes cambios internos. Las informaciones más recientes apuntan a que la compañía de la gran "N" se está replanteando su estrategia con la posible incorporación de canales en directo, el regreso de las pruebas gratuitas y nuevos paquetes de suscripción con los que reforzar y ampliar su oferta para impulsar la participación de sus abonados.

Según informa The Wall Street Journal, los ejecutivos de Netflix han estudiado la posibilidad de incorporar canales temáticos en directo e integrarlos con suscripciones a otras plataformas de streaming, con el objetivo de reforzar el interés y la participación de los usuarios.

La incorporación de canales en directo supondría un giro en la estrategia de Netflix, acercándola a fórmulas que ya emplean otras plataformas, como Pluto TV o Prime Video. De materializarse, este movimiento implicaría, en parte, el regreso a un modelo de televisión lineal que la propia compañía contribuyó a transformar con la irrupción del streaming hace más de 15 años.

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Asimismo, entre las plataformas que la compañía valora integrar dentro de su servicio se encuentra Peacock, división de NBCUniversal Television y Streaming. Además, otro de los grandes atractivos para captar nuevos usuarios sería recuperar el periodo de prueba gratuito de 30 días, una fórmula que Netflix retiró en 2020 dentro de un cambio de estrategia orientado a explorar nuevas vías de captación de clientes y que ahora podría recuperar.

No obstante, esta opción ya está disponible en España. La noticia llega en un momento en el que Netflix ha comenzado a registrar una menor participación de los usuarios en algunas de sus series más populares, entre las que se encuentran The Four Seasons, Avatar: La leyenda de Aang, Running Point, Bronca y One Piece, que en sus segundas temporadas han experimentado un descenso notable de audiencia. Esta podría ser, de hecho, la razón por la que la compañía está explorando otros enfoques para fortalecer su oferta.

En los últimos años, Netflix ha diversificado su oferta con contenidos en directo y una suscripción con publicidad lanzada en 2022. Algunas de estas apuestas han funcionado, como The Roast of Kevin Hart, que alcanzó 13,5 millones de visualizaciones y fue el título de streaming más visto según Nielsen durante la semana del 11 de mayo. Además, Ms. Rachel se situó como la séptima serie más vista de Netflix en el primer semestre de 2025, con 53,4 millones de visualizaciones, mientras que I Will Find You, de Harlan Coben, logró 24 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días.