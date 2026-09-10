Revelador tráiler de la temporada 4 y última de Silo, que ya tiene fecha de estreno - APPLE TV

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

Silo regresará con una emocionante cuarta y última temporada a Apple TV tras el impactante desenlace de su tercera entrega. La plataforma de streaming ha lanzado ahora un revelador tráiler de esta tanda de episodios finales que llegarán el 9 de julio de 2027.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

"Daniel", pronuncia Helen Drew (Jessica Henwick) al inicio del adelanto que comienza con una tremenda explosión en la que ve en un flashback al congresista Daniel Keene (Ashley Zuckerman). Instantes después, una escena descubre a Paul Billings (Chinaza Uche) en una pantalla soltando un revelador discurso: "Ciudadanos de Silo. Tenéis derecho a escuchar la verdad", afirma.

"No estamos solos. Hay otros silos como el nuestro. Pero un solo silo controla al resto. Son la razón por la que creemos que el aire exterior nos matará. Eso es una mentira que nos han contado", añade Paul. Sin embargo, la gran revelación llega cuando Billings descubre que ya intentaron envenenarlos.

EL TEMOR SE APODERA DE LOS CIUDADANOS DE SILO

El avance finaliza con una serie de imágenes que muestran a la gente comenzando a tener miedo, huyendo, y a Juliette apuntando a Daniel mientras le pregunta quién es, aunque este parece haber perdido la memoria.

Además de Ferguson, Henwick, Common, Uche y Zuckerman, se espera que también regresen a la cuarta y última temporada de Silo Harriet Walter, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Rick Gomez, Billy Postlethwaite y Laura Innes, entre otros.