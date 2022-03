Revelada la causa de la muerte del actor de The Walking Dead Moses J. Moseley

MADRID, 22 Mar. (CulturaOcio) -

Moses J. Moseley, actor que encarnó en The Walking Dead a uno de los caminantes que Michonne (Danai Gurira) lleva siempre consigo para defenderse, falleció el pasado 23 de enero a los 31 años. Casi dos meses después de su deceso, ya se han desvelado las causas de su muerte.

Según TMZ, que ha tenido acceso a su certificado de defunción, el intérprete murió por un disparo en la cabeza. Sin embargo, el documento apunta que el disparo se cometió por "motivos desconocidos" y no determina si se trata de un suicido, un accidente o un asesinato. El cuerpo de Moseley fue hallado en su propio coche en un parking de Stockbridge (Georgia). "Su familia cree que hay algo sospechoso en su fallecimiento y tienen la teoría de que pudo haber sido secuestrado y asesinado", recalca TMZ.

Además de haber aparecido en The Walking Dead, Moseley también hizo apariciones puntuales en títulos como Las chicas del coro, Los becarios, Los juegos del hambre: En llamas, American Soul, Queen of the South, Loose Screws o Volumes of Blood: Horror Stories. Además, actuó en un capítulo de Watchmen dando vida a Usher.

El último trabajo del artista data de 2021, cuando tuvo un pequeño rol en un capítulo de Tales. El actor tiene pendiente de estreno las películas Check-In, Hank, Cadillac Respect y Descending.

TMZ también ha revelado que la hermana del actor recibió una carta de condolencias de parte de Joe Biden. "Jill y yo os enviamos nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de vuestro amado Moses. Sé que hay pocas palabras que pueda compartir que aliviarán el dolor de perder a un ser querido. Estáis en mis pensamientos y oraciones. Aunque el proceso de duelo nunca termina del todo, te prometo que llegará el día en que el recuerdo de Moses traerá una sonrisa a vuestros labios antes de que traiga una lágrima a vuestros ojos. Mi oración por vosotros es que este día llegue más temprano que tarde", reza el texto.