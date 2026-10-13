Revancha, la serie sobre la histórica partida entre Kasparov y Deep Blue, llega a Filmin

Revancha, el thriller sobre el duelo entre Kasparov y Deep Blue, llega a Filmin - FILMIN

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

Llega a Filmin Revancha, una serie que recrea el histórico duelo entre Garry Kasparov (Christian Cooke), el entonces campeón mundial de ajedrez, y Deep Blue, una supercomputadora desarrollada por IBM. La ficción, compuesta por seis capítulos, llega a la plataforma de streaming el martes 20 de octubre.

La partida, que tuvo lugar en Nueva York en 1997, demostró que esta competición iba mucho más allá de lo que ocurría sobre el tablero: baticinaba la llegada de una nueva era tecnológica.

La irrupción de las máquinas en espacios hasta entonces reservados para el ser humano, como el ajedrez, se convirtió en tema de debate. Actualmente, con el auge de la inteligencia artificial, es imposible no establecer paralelismos, algo que Cooke admite que fue "siempre la intención consciente de los guionistas".

UNA PARTIDA QUE CAMBIÓ LA HISTORIA

"Un thriller psicológico ambientado en pleno fuego cruzado del histórico duelo de 1997 entre el campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov y el superordenador de IBM, Deep Blue. Una confrontación de alta tensión entre el hombre y la máquina, una guerra de mentes tanto dentro como fuera del tablero. Basada en hechos reales, la serie nos embarca en un trepidante viaje al corazón de la alta competición del ajedrez a través de una de las batallas más importantes de la historia entre la humanidad y la tecnología. El acontecimiento fue de tal magnitud que llevó al New York Times a titular: 'El futuro de la humanidad está en juego'", adelanta su sinopsis oficial.

Esta "revancha" se disputó tras un primer encuentro en 1996, en el que la máquina, desarrollada por un equipo de programadores, grandes maestros y antiguos jugadores de ajedrez, logró ganarle una de las seis partidas a Kasparov.

Ese duelo inicial, que estuvo rodeado de una expectación extraordinaria, así como de polémica, sirve como punto de partida para construir un relato de tensión, ambición, estrategia y desconfianza en el que el ajedrez no es sino una de sus múltiples piezas.