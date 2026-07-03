El regreso de Soy Luna ya tiene fecha en Disney+

Soy Luna, la serie musical sobre patinaje regresa a Disney+ diez años después de su estreno - DISNEY+

MADRID, 3 Jul. (CulturaOcio) -

Volver a rodar, la nueva entrega de Soy Luna que supone el regreso de la serie una década después de su estreno, ya tiene fecha en Disney+. La nueva temporada de la serie musical ambientada en el mundo del patinaje, que reunirá a gran parte del elenco original, aterrizará en el servicio de streaming el próximo 24 de julio.

Así, Soy Luna: Volver a rodar reunirá a Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Malena Ratner, Gastón Vietto y Agustín Bernasconi como protagonistas.

La nueva temporada se suma a las tres ya disponibles en Disney+ para dar continuidad a la historia. Soy Luna: Volver a rodar contará con versiones de sus canciones más conocidas, nuevos temas, la incorporación de nuevos personajes y muchas aventuras.

"Después de un misterioso accidente que la alejó de las pistas, Luna regresa a su querido Jam & Roller, el lugar que la vio crecer y convertirse en una patinadora reconocida. Volver a ponerse los patines no será fácil, y mucho menos cuando el plan de un villano oculto comience a complicarle el camino. Entre canciones nuevas y clásicos inolvidables, aventuras, reencuentros con amigos y viejas heridas que vuelvan a abrirse, Luna deberá enfrentar traiciones, obstáculos y un dilema del corazón al debatirse entre amores del pasado", reza la sinópsis oficial de la cuarta temporada.

En esta nueva aventura, Luna luchará por "dejar atrás lo que la lastimó y entender que las historias que nos contamos pueden cambiar nuestro destino. Y, con la ayuda de sus patines, hará todo lo posible por volver a sentir esas 'alas en los pies' que tanto extrañaba", completa el resumen.

UN FENÓMENO SOBRE RUEDAS

Las primeras tres temporadas de Soy Luna se estrenaron en Disney Channel entre 2016 y 2018 y, según los datos aportados por la plataforma, alcanzaron a más de 59 millones de espectadores en Latinoamérica. La serie fue emitida en casi 150 países y doblada en 15 idiomas, convirtiéndose en un fenómeno global que trascendió la pantalla con cerca de 10.000 productos de consumo y una gira internacional que recorrió 21 países.

Ahora, la nueva temporada de Soy Luna vuelve a contar con el mismo equipo creativo de las tres temporadas anteriores, con Martín Sabán como director (Violetta). Además, como parte de la vuelta del musical, también habrá una gira por Latinoamérica prevista para este año.