Karol Sevilla vuelve a ponerse los patines en el tráiler de Soy Luna: Volver a rodar

Luna vuelve a ponerse los patines en el primer tráiler de Soy Luna: Volver a rodar - DISNEY+

MADRID, 5 Jun. (CulturaOcio) -

Soy Luna: Volver a rodar, la nueva temporada de la exitosa serie juvenil protagonizada por Karol Sevilla, llegará próximamente a Disney+. La ficción ha lanzado el primer teaser de esta esperada cuarta entrega que muestra a Luna enfrentándose a las secuelas de una grave lesión y decidida a volver a la pista para retomar su gran pasión: el patinaje.

El adelanto arranca con Luna alzándose con el trofeo que la acredita como nueva campeona latinoamericana de patinaje freestyle. A continuación, las imágenes muestran cómo durante otra competición junto a su compañero, Luna intenta ejecutar una compleja acrobacia en el aire, pero la maniobra sale mal y termina sufriendo una grave caída que le provoca una lesión.

El teaser concluye con la patinadora, interpretada por Karol Sevilla, decidida a superar los obstáculos y regresar a las pistas para volver a competir.

"Después de un misterioso accidente que la alejó de las pistas, Luna regresa a su querido Jam & Roller, el lugar que la vio crecer y convertirse en una patinadora reconocida. Volver a ponerse los patines no será fácil, y mucho menos cuando el plan de un villano oculto comience a complicarle el camino. Entre canciones nuevas y clásicos inolvidables, aventuras, reencuentros con amigos y viejas heridas que vuelvan a abrirse, Luna deberá enfrentar traiciones, obstáculos y un dilema del corazón al debatirse entre amores del pasado.

En esta nueva aventura, Luna luchará por dejar atrás lo que la lastimó y entender que las historias que nos contamos pueden cambiar nuestro destino. Y, con la ayuda de sus patines, hará todo lo posible por volver a sentir esas "alas en los pies" que tanto extrañaba", adelanta la sinopsis oficial de la serie dirigida por Martín Sabán (Violetta) y escrita por Marina Efron (Violetta, Siempre fui yo).

La ficción recupera a gran parte de su reparto original, encabezado por Sevilla junto a Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Malena Ratner, Gastón Vietto y Agustín Bernasconi.

GIRA Y ESTRENO DEL SINGLE DE LA NUEVA TEMPORADA

A partir de las 20:00 horas se estrena en todas las plataformas digitales De Ti Me Enamoré el primer single de la nueva temporada. La canción es uno de los ejes musicales de esta entrega y acompaña una de las relaciones más importantes y recordadas de la serie: el triángulo amoroso entre Luna, Matteo y Simón.

De Ti Me Enamoré es una balada pop que habla los sentimientos cruzados entre los tres personajes, reflejando las emociones, las dudas y el amor que atraviesan en ese momento clave de la trama. El single está escrito por María Florencia Ciarlo, José María Lassaga y Federico San Millán.

Como parte de la vuelta de Soy Luna, también habrá un show en directo con gira por Latinoamérica prevista para este año. La información sobre fechas y ciudades por visitar será comunicada próximamente.