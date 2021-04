¿Quién Mató A Sara?: Estos Son Los (Otros) Sospechosos Del Asesinato

MADRID, 19 Abr. (CulturaOcio) -

Con la segunda temporada de '¿Quién mató a Sara?' más cerca del horizonte, tiene previsto su desembarco en Netflix el 19 de mayo, toca hacer un repaso al potente cliffhanger que dejó la primera tanda de episodios. Aparentemente, el asesino fue revelado al público. Sin embargo, el capítulo final fue mucho más ambiguo, tanto que el culpable (o culpables) bien podría ser otro. Ahora bien, ¿cuáles son los sospechosos?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El público pudo ver una serie de escenas que sugieren que el asesino de Sara (Ximena Lamadrid) fue la matriarca de los Lazcano, Mariana (Claudia Ramírez), al menos ella fue la autora intelectual, pues el homicida, el que ejecutó el asesinato, fue Elroy (Héctor Jiménez), el miembro más leal del servicio y considerado casi como un hijo por la señora de la casa.

Sin embargo, no hay nada claro en este supuesto crimen. ¿Realmente fue Elroy el que manipuló las cuerdas del paracaídas o hubo otra persona más implicada?

Ahí va la lista de posibles sospechosos:

MARIANA LAZCANO Y ELROY

Lo más predecible sería que la segunda temporada confirmase que la asesina intelectual es Mariana. El pobre Elroy está muerto, lo que significa que los nuevos episodios tendrían que abordar cómo Álex (Manolo Cardona) descubre el complot y el móvil de la matriarca para acabar con la vida de su hermana.

CÉSAR LAZCANO Y SERGIO

Aunque el patriarca de los Lazcano, César (Ginés García Millán) se descartó a sí mismo cuando su hija, Elisa (Carolina Miranda), le recriminó por la muerte de Sara, lo cierto es que solo dijo que no estaba involucrado en el accidente. Eso significa que bien podría haber acabado con su vida después.

Algo que no se ha mostrado en la ficción es qué pasó con el cuerpo de Sara tras entrar en el hospital. La joven tenía muchos secretos que guardar de César, también de su socio, Sergio (Juan Carlos Remolina). Con lo cual, ambos son sospechosos de su trágico destino.

CHEMA LAZCANO

Aunque Chema (Eugenio Siller) ahora busque formar una familia al lado de su novio, Lorenzo (Luis Roberto Guzmán), cuando era joven aún estaba muy dentro del armario. Sara descubre a Chema grabando a Álex, su amor imposible, y esta le amenaza con revelárselo a su padre. Para protegerse, Chema hubiera podido manipular el paracaídas y provocar su muerte.

Por otro lado, están las cintas de vídeo que grababa y que decidió destruir: ¿fue solo para evitar que Álex descubriese que estaba obsesionado (más que enamorado) con él o fue para evitar que se descubriese que es un asesino?

MARIFER

La mejor amiga de Sara, Marifer (Litzy), es también una de las sospechosas. Según el otro diario de la joven, ambas estaban emparentadas, para disgusto de la propia Sara, quien realmente odiaba a su supuesta confidente.

Aunque Marifer es la que ayuda a Álex en su investigación, bajo el pseudónimo de 'Diana, la cazadora', lo cierto es que podría haberle llevado por un camino equivocado para encubrir su crimen. Muy sospechosa es esa secuencia en la que Marifer le suplica ayuda y Sara se la niega, mostrando cómo el dolor de la joven se transforma en ira y ansias de vendetta.

SARA

No hay que descartar la teoría que apunta a que el asesinato de Sara no sería un homicidio, sino un suicidio. La mujer, como ella misma revelaba en su diario secreto, tenía pensamientos suicidas y no estaba bien mentalmente. Quizás después del accidente, logró la manera de terminar con su vida.