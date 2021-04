El final de la temporada 1 de ¿Quién mató a Sara?, explicado: ¿El asesino ha sido revelado?

MADRID, 5 Abr. (CulturaOcio) -

El thriller mexicano '¿Quién mató a Sara?' se ha convertido en el último sleeper de la temporada. La serie creada por José Ignacio Valenzuela y protagonizada por Manolo Cardona está arrasado en Netflix, siendo su primera temporada lo más visto de la plataforma, superando a otros éxitos como 'Sky Rojo' o 'La Serpiente'. Con una segunda entrega confirmada y con fecha de estreno, el 19 de mayo, queda por despejar una incógnita: ¿el episodio final de la primera temporada revela al culpable del asesinato?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La respuesta rápida es sí, pero con dudas. Queda claro que, de momento, la ficción tiene más cartas guardadas sobre la muerte de Sara. De hecho, la identidad del aparente asesino se revela, aunque se dejan ciertas escenas que sugieren que el culpable podría ser otro. Por otro lado, la aparición de otro cadáver provoca que haya más interrogantes que deban ser respondidos en la siguiente temporada.

Tras pasar 18 años en prisión, Álex Guzmán (Cardona) está cada vez más cerca de averiguar quién fue el responsable de la muerte de su hermana Sara (Ximena Lamadrid) y quién ha hecho que él cumpliese una condena que no le correspondía. Álex está dispuesto a todo, incluso si esto conlleva volver a la cárcel.

Incentivada por su suegra, Mariana (Claudia Ramírez), Sara decide vivir la vida al límite antes de que su embarazo se lo impida. Desafortunadamente, el paracaídas que llevaba cuando estaba realizando paracaidismo en lancha estaba roto, lo que provocó su fallecimiento, siendo testigo de ello su hermano, su novio, Rodolfo (Alejandro Nones), su familia y varios allegados de círculo más cercano.

A lo largo de sus 10 episodios, la serie ha ido mostrando que todos tenían un motivo para acabar con la vida de la joven. Ahora bien, no todos tuvieron la ocasión de cometerlo y es el episodio final el que descarta sospechosos e incluye unos nuevos.

Inicialmente, la culpable parece ser Mariana. La madre del clan Lazcano tenía un motivo de peso para matar a Sara: esta estaba embarazada de su marido, César (Ginés García Millán). El patriarca de la familia tenía una aventura con la pareja de su hijo. Elroy (Héctor Jiménez), el miembro más leal del servicio de los Lazcano, se lo reveló a Mariana y fue esta la que perpetró el plan para que Sara muriese.

Fue ella la que le ordenó a Elroy manipular el paracaídas de la joven, de manera que este fallase, con un cuchillo. El plan tiene éxito y, tras el accidente, Mariana evita llamar a una ambulancia, para asegurarse de que su nuera tiene un desenlace fatal. Posteriormente, lanza el arma al lago y limpia todo para evitar cualquier incriminación.

Ahora bien, el episodio juega con la mirada del espectador, puesto que, en ningún momento, se ve a Elroy manipulando el paracaídas. Es más, se le ve vacilar a la hora de cumplir las órdenes de su jefa. ¿Realmente manipuló el paracaídas o solo iba a fingir hacerlo para evitar cargar con una muerte sobre su conciencia? Quedará esa duda, pues el pobre Elroy muere en la serie, llevándose el secreto del complot de Mariana a su tumba.

Aunque parece evidente, al haber esta duda, se abre el camino a quién podría haber sido otra persona la que utilizase el cuchillo (u otra arma) y fuese la que manipulase el paracaídas. Por lo que hay más sospechosos. Eso sí, toca descartar a uno de ellos: César.

El patriarca infiel reveló en el final a su hija Elisa (Carolina Miranda) que él no era el culpable de la muerte de Sara. De hecho, para mostrar mayor credibilidad, se deja en evidencia pues sí confiesa que tenía más de un móvil para acabar con la vida de su amante-nuera. Primero, Sara esperaba un hijo suyo. Segundo -y lo más importante, Sara lo sabía todo sobre el asesinato de Flor, una de las doncellas del servicio.

Al confesar que sí tenía un motivo, esto hace que entre otro sospechoso a escena, Sergio (Juan Carlos Remolina), el hombre de confianza de César y su mano derecha. Este estaba muy preocupado por el hecho de que Sara supiese lo que le había pasado a Flor. No solo por esto, sino porque también ella había hallado una serie de cintas que evidenciaban que Flor no había sido la única en tener un destino así. No sería extraño que Sergio fuese el que silenciase para siempre a Sara.

Descartando al pobre Rodolfo, gracias a lo comentado por Diana la Cazadora, quedaría su hermano Chema (Eugenio Siller). Ella era la única que sabía, en ese momento, que Chema es homosexual, después de pillarle mientras grababa a su hermano en la ducha.

Por otro lado, está la antigua mejor amiga de Sara, Marifer (Litzy), quien era la que se escondía tras el pseudónimo de Diana la Cazadora. Ambas vivieron un conflicto muy grande que hizo que se dejasen de hablar. De hecho, cuando Marifer le pide auxilio a Sara, esta se niega. No se desvela cuál fue su conflicto. ¿Estará relacionado con las cintas que le entregó Sara a Marifer en las que aparecen Flor y otras víctimas?

Por otro lado, está el tema del cráneo enterrado en el jardín de los Guzmán, que tiene un agujero de un tiro en el centro de la frente. Queda también la incógnita de quién pertenece y quién fue el causante de esta muerte. Aunque un flashback apunta a César, pues este apunta con una pistola a la víctima, tampoco sería descartable que hubiera sido Sara la que cometió este crimen, pues esta estaba siendo sometida en el suelo por esta persona y, quizás, el disparo de César no fue fatal y ella terminó de darle el tiro de gracia.

Y podría ser la culpable, pues Álex encuentra el otro diario de Sara, que le cambia completamente de perspectiva sobre lo que era su hermana, pues este diario mostraba que la joven tenía tendencias suicidas y fuertes problemas psicológicos. Elisa, en la serie, comentó que Sara es mucho más peligrosa de lo que aparentaba. ¿Y si el cráneo está relacionado con su muerte?

Sin duda, muchos cabos sueltos se han quedado en esta primera temporada, tantos, que Netflix no ha dudado en querer resolverlos lo más pronto posible. El 19 de mayo llegará la segunda temporada: ¿será la definitiva y Álex descubrirá la identidad del asesino?