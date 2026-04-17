¿Quién fue realmente el Hombre de la Máscara de Hierro?

Canal HISTORIA estrena 'La Máscara de Hierro, el enigma del Rey Sol', serie que profundiza en uno de los mayores misteri - CANAL HISTORIA

MADRID, 17 Abr. (CulturaOcio) -

El próximo martes 28 de abril a las 22:55 horas Canal Historia, de AMC Channels, estrena La Máscara de Hierro, el enigma del Rey Sol. La miniserie documental de dos episodios se adentra en uno de los enigmas más fascinantes de la historia de Francia narrada desde la perspectiva del propio Luis XIV.

La docuserie reabre la investigación para analizar las distintas hipótesis sobre la identidad del legendario prisionero de la máscara de hierro. Las diferentes teorías señalan desde un posible vínculo con la familia real hasta la teoría de un secreto político de gran envergadura.

Encarcelado durante más de tres décadas bajo una identidad oculta y sin ser jamás juzgado, un misterioso prisionero ha alimentado durante siglos leyendas y especulaciones. Su historia, rodeada de secretismo, ha despertado todo tipo de teorías sobre los motivos de su encierro, convirtiéndolo en uno de los grandes enigmas de la Francia palaciega.

LA MÁSCÁRA DE HIERRO, MÁS ALLÁ DE LA LEYENDA

Más allá de la leyenda, Canal Historia analiza un misterio que, tres siglos después, continúa sin resolverse. A través del testimonio de historiadores y expertos, junto a recreaciones visuales generadas con inteligencia artificial, la producción reconstruye los hechos y desmonta algunas de las interpretaciones más extendidas.

En sus dos episodios, La Máscara de Hierro, el enigma del Rey Sol recorre los principales escenarios del caso, desde las prisiones de Pignerol hasta la Bastilla y pone el foco tanto en la figura del enigmático prisionero como en quienes custodiaron su secreto. Además de cuestionar su verdadera identidad, la investigación profundiza en la compleja red de intereses políticos que pudo motivar uno de los mayores secretos de Estado de la Francia del siglo XVII.