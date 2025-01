¿Pueden Nadar Los Zombies De The Walking Dead?

Los zombies han sido representados de muchas maneras en series y películas, desde caminantes lentos hasta criaturas que muestran una fuerza y rapidez asombrosas. En el caso de The Walking Dead, la introducción de nuevas variantes ha ofrecido a los espectadores distintas versiones de los zombies, y ahora el creador de la franquicia ha arrojado luz sobre si poseen o no la habilidad de nadar.

En el cómic The Walking Dead Deluxe #103, Robert Kirkman ha respondido a algunas preguntas de los fans, y uno de ellos le preguntó si los caminantes podían nadar. "¿Flotan o se hunden? ¿Se los llevaría un río? ¿Simplemente caminarían hacia un río si alguien estuviera en un barco atrayéndolos?", planteó el lector.

El creador de The Walking Dead explicó que los zombies y el agua no se llevan bien, ya que una inmersión prolongada provocaría que se descompusieran rápidamente. También señaló que, dado que los zombies habrían expulsado todos sus gases en ese momento, finalmente se hundirían.

Además, también aseguró que el hecho de que un río se lleve a los zombies depende de la fuerza de la corriente. Si es lo suficientemente fuerte, podría hacerlo. "Aunque no suscribo la idea de que haya zombies inteligentes o en evolución, diría que puede haber algunos zombies que son más inteligentes, o mejor dicho, están más motivados que otros... Así que algunos podrían, otros no", dijo sobre si serían capaces de cruzar un río.

En su mayor parte, la serie de televisión se ha mantenido fiel al canon de Kirkman establecido en los cómics. Sin embargo, el spin-off Fear the Walking Dead rompió las reglas. En el primer episodio de la temporada 2, se muestra a algunos zombies nadando, o al menos flotando, mientras son golpeados por la hélice de un barco. Aún así, en el canon de The Walking Dead en general, los zombies no pueden nadar ni flotar.