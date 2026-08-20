Los problemas crecen, mítica sitcom de los 80, llega a VinTV en septiembre - VINTV

MADRID, 20 Ago. (CulturaOcio) -

Los problemas crecen, fenómeno televisivo de finales de los 80 que convirtió a Kirk Cameron en ídolo adolescente, llega a VinTV el 1 de septiembre a las 21:00 horas. La serie emitida durante más de diez años, es una comedia familiar en la que tres hijos darán a sus padres más de un quebradero de cabeza.

Creada por Neal Marlens (Aquellos maravillosos años), la ficción debutó en el año 85 y, tras siete temporadas, echó el cierre en 1992. A día de hoy se conserva como una de las series más míticas de la televisión y continúa siendo muy querida por el público gracias a su divertida mezcla de comedia, aventura y dilemas morales reales.

A lo largo de todo su recorrido, la ficción acumuló hasta 24 nominaciones a premios, llegando a ganar un total de 17; entre ellos, dos Emmys. Estos galardones reconocieron las labores técnicas, creativas e interpretativas de la serie, cuyo joven elenco fue altamente valorado.

DEFINITIVAMENTE, LOS PROBLEMAS CRECEN

Durante 7 temporadas y 166 episodios, Los problemas crecen sigue el día a día de la familia Seaver en sus intentos por llevar una vida tranquila. "El padre, Jason Seaver, es un psiquiatra que decide empezar a trabajar desde casa para que Maggie, su esposa, pueda retomar su carrera como periodista. Sin embargo, las caóticas travesuras y el ingenio de sus tres hijos, Mike, Ben y Carol Seaver, que siempre andan metiéndose en líos, le dificultan un poco la tarea de atender a sus pacientes en el salón", según completa la sinópsis oficial de la serie.

La mítica sitcom cuenta en su reparto con Alan Thicke (Cómo conocí a vuestra madre), como el padre de familia, Joanna Kerns (Inocencia interrumpida), como su esposa, y Kirk Cameron (Padres forzosos), Tracey Gold (Después del amor) y Jeremy Miller (El engaño), como sus traviesos hijos. Los problemas crecen convirtió a Cameron en todo un idólo de masas y sus últimas temporadas fueron también escenario de la irrupción de otra futura estrella, Leonardo DiCaprio.

Así, el martes 1 de septiembre, el canal de televisión estrenará la de la serie, emitiendo nuevos episodios de lunes a viernes a las 21:00 horas.