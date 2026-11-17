Claire Danes y Ewan McGregor en las primeras imágenes de The Spot, la nueva serie de Disney+ - DISNEY+

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

Disney+ ha lanzado las primeras imágenes de The Spot, la serie protagonizada por Claire Danes y Ewan McGregor. La ficción se centra en el matrimonio formado por una cirujana y un profesor cuya vida se ve golpeada por el atropello mortal de un niño. La producción aún no cuenta con fecha de estreno.

Las cinco fotografías publicadas por Disney+ muestran a los protagonistas en diversos momentos, comenzando con una imagen de Danes y McGregor con gesto de preocupación y otra en la que se abrazan.

La siguiente imagen continúa con Claire buscando algo a oscuras utilizando la linterna de su móvil y, posteriormente, sentada e inquieta en un sofá frente a un espejo. En la última, Ewan aparece conversando con otra persona en una cafetería.

¿Qué estarías dispuesto a hacer para proteger todo lo que has construido? #TheSpot, un nuevo thriller psicológico protagonizado por Claire Danes y Ewan McGregor, llega próximamente. pic.twitter.com/ZWIswDVyKL — Disney+ España (@DisneyPlusES) November 16, 2026

"The Spot sigue la historia de una prestigiosa cirujana (Danes) y su marido, profesor de profesión (McGregor), que empiezan a sospechar que ella podría ser responsable de un atropello en el que murió un niño y el responsable se dio a la fuga. A medida que intentan averiguar qué ocurrió realmente, las sospechas y los secretos empiezan a salir a la luz, poniendo a prueba tanto su determinación como su relación mientras se enfrentan a la posibilidad de que existan una culpa oculta y una traición", adelanta la sinopsis de la producción.

Junto a Danes y McGregor, la serie está protagonizada por Daveed Diggs (Snowpiercer: Rompenieves), Michael Patrick Thornton (La línea roja) y Macon Blair (Verdades ocultas). Ed Solomon es productor ejecutivo de The Spot junto a Robin Sweet y Ariel Kleiman, que también se encargará de la dirección.