Ley y Orden, renovada por una temporada 26 que no será la última

Ley y Orden volverá con su temporada 26, que no será la última - NBC

MADRID, 8 May. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para los fans de Ley y Orden: la serie volverá con su temporada 26. A la espera de que NBC anuncie oficialmente su renovación, las últimas informaciones apuntan a que la ficción volverá con una nueva tanda de episodios que, además, no será la última.

Según informa Deadline, se espera que el anuncio oficial por parte de NBC se produzca este mismo viernes, tres días antes de que la cadena presente su programación de otoño. En esta presentación, que tendrá lugar el lunes 11 de mayo, la NBC anunciará su parrilla de programación de cara a que los anunciantes decidan cuánto invertirán en la cadena.

Según apunta el medio, la serie experimentará recortes presupuestarios, algo que no deja de ser habitual en series de larga duración. No obstante, fuentes cercanas a la producción aseguran que esta temporada 26 no está concebida como la entrega final de la serie.

A lo largo de los años, el elenco de la serie ha sido sustituido poco a poco por nuevos nombres, pero aún siguen vinculados a la ficción seis intérpretes de su reparto original: Tony Goldwyn, Hugh Dancy, Maura Tierney, Reid Scott, Odelya Halevi y David Ajala.

Pese a haber sido una de las series estrella de NBC durante años, Ley y Orden ha estado en la cuerda floja en más de una ocasión. Tras 20 temporadas, la ficción fue cancelada de imprevisto en 2010. La serie volvió a NBC más de una década después, en 2022, y la renovación de su temporada 26 viene tras un periodo de incertidumbre, en el que no terminaba de estar claro si la serie regresaría o no con una nueva tanda de episodios.