Primera imagen de la temporada 2 de Las gotas de Dios, que ya tiene fecha de estreno en Apple TV+

MADRID, 8 Oct. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Las gotas de Dios, la serie ganadora del Emmy internacional a mejor serie dramática en 2024, llegará a Apple TV+ el 21 de enero de 2026. Y para ir calentando motores, el drama ha lanzado un primer vistazo de los dos protagonistas que en esta ocasión se enfrentarán a un nuevo reto: descubrir cual es el mejor vino del mundo. El primer episodio aterrizará en la plataforma el próximo miércoles 21 de enero y el resto de entregas irán llegando de forma semanal.

Inspirada en el manga japonés homónimo, la ficción está ambientada en el ambicioso mundo de los viñedos y la enología. Junto al anuncio de la fecha de estreno, la serie ha lanzado un vídeo en el que se puede ver a Issei, a quien interpreta Tomohisa Yamashita, y Camille, encarnada por Fleur Geffrier juntos. Ambos están sujetando y oliendo una copa de vino aparecen viñedos alrededor. "Preparaos para oler", reza el mensaje que acompaña a la publicación.

Noses at the ready.#DropsOfGod Season 2 premieres January 21 on Apple TV+ pic.twitter.com/6d4EvjifhD — Apple TV (@AppleTV) October 8, 2025

En la segunda temporada, los protagonistas, que en la primera entrega pelearon por la exclusiva colección de vinos que poseía su difunto padre, iniciarán una difícil tarea: encontrar el mejor vino del mundo.

"Lo que comienza como una búsqueda del legado familiar se transforma en una investigación de la verdad que cruza continentes y siglos, desenterrando historias olvidadas, rivalidades escondidas y secretos conservados durante generaciones.

A medida que la búsqueda los lleva hasta los confines del mundo -y hasta los rincones más oscuros de sí mismos-, Camille e Issei deberán decidir cuánto están dispuestos a sacrificar. La respuesta podría romper su vínculo como hermanos... o destruirlos a ambos", añade la sinopsis oficial de la serie.

Desde su estreno en abril de 2023, la producción franco-japonesa obtuvo el apoyo de la crítica, siendo premiada con el Emmy internacional a mejor serie dramática en 2024. Está inspirada el manga homónimo creado y escrito por el premiado Tadashi Agi.

Junto a los ya mencionados Yamashita (Alice in Borderland) y Geffrier (Elle) completan el reparto de Las gotas de Dios Tom Wozniczka (Slow Horses), Makiko Watanabe (Tokyo Vice), Cécile Bois (Gloria) y Satoshi Nikaido (El último samurái), entre otros. La serie ha sido creada por Quoc Dang Tran y dirigida por Oded Ruskin.