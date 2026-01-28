Netflix prepara una miniserie de ficción sobre el caso Marta del Castillo

Archivo - Manifestantes con carteles con la foto de Marta del Castillo, durante la concentración ante los juzgados por el 15 aniversario de su asesinato. A 24 de enero de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). Este miércoles 24 de enero se cumplen 15 años- María José López - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Ene. (CulturaOcio) -

Netflix ha anunciado que próximamente comenzará en Sevilla el rodaje de una miniserie de ficción inspirada en el caso de Marta del Castillo, la joven sevillana por cuyo asesinato en 2009 fue condenado Miguel Carcaño a 21 años y tres meses de cárcel y cuyo cuerpo sigue desaparecido.

Producida por Bambú Producciones (El caso Asunta), en colaboración con La Claqueta PC y con el apoyo de la familia de Marta del Castillo, la miniserie, que todavía no tiene título oficial, adapta a ficción el caso que conmocionó a la sociedad española en 2009.

La plataforma ya estrenó en 2021 ¿Dónde está Marta?, una miniserie de tres capítulos que analizaba el caso partiendo de la noche del 24 de enero de 2009 en la que desapareció la joven y que contaba con el testimonio de familiares, amigos y policías para explorar las contradicciones de los implicados y la búsqueda del cuerpo..

El caso de Marta del Castillo se suma así a la cada vez más larga lista de ficciones de Netflix inspiradas en crímenes reales. Entre ellas destacan éxitos como El caso Asunta, la miniserie de 6 capítulos sobre la muerte de la niña de 12 años en Galicia por la que fueron condenados sus padres adoptivos, Alfonso Basterra (Tristán Ulloa) y Rosario Porto (Candela Peña); El cuerpo en llamas, serie basada en el denominado crimen de la Guardia Urbana protagonizada por Ursula Corberó y Quim Gutiérrez; o La viuda negra, película que recrea el asesinato de Antonio Navarro orquestado por su esposa, María Jesús Moreno, que contó con Ivana Baquero, Carmen Machi, Tristán Ulloa como protagonistas.