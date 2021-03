Primera imagen de Mario Casas en el regreso de Los hombres de Paco

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

Uno de los momentos más esperados de los fans de 'Los hombres de Paco' ha llegado. Atresmedia ha compartido la primera imagen de Mario Casas en el rodaje del regreso de la mítica serie de Antena 3. La vuelta de Aitor es uno de los platos fuertes de este revival en el que también están Paco Tous, Hugo Silva, Michelle Jenner y Pepón Nieto.

Ha sido en Twitter, en la cuenta oficial de la serie, donde ha podido verse una instantánea de su regreso. En la imagen, puede verse al actor gallego posando junto con Tous, Jenner y Nieto. La fotografía también muestra el look que su personaje, Aitor, tendrá en este revival.

A primera vista, se ve un look más informal respecto al Aitor de la ficción original, emitida entre 2005 y 2010, en la que Casas estuvo desde la tercera temporada hasta la final, aunque en esta última apareciendo solo en unos pocos episodios. La confirmación de su regreso fue una de las últimas en conocerse, provocando una gran expectación en el fandom, los cuales temían que no pudiese estar por cuestiones de agenda.

Qué emocionante está siendo este regreso paquero 💛 #LoshombresdePaco pic.twitter.com/yoAbayI6RC — Los hombres de Paco (@hombresdepaco) March 30, 2021

Antena 3 estrenó Los hombres de Paco en octubre de 2005. La serie promedió a lo largo de sus más de cien capítulos un 19,1 % de cuota de pantalla y un total de 3,2 millones de espectadores, alcanzando su récord histórico en enero de 2007 cuando congregó a 4.450.000 personas. Por el momento se desconoce la fecha de estreno de la nueva temporada.

Fue en septiembre del año pasado cuando el ganador del Goya por 'No matarás' declaró a MadMenMag que estaría también en el revival, que funcionará como una undécima temporada. Desde el primer momento, Casas se mostró entusiasmado con su regreso. "En su día me llamó Luis San Narciso, que fue el que me dio la oportunidad de empezar en esto. Me ofreció estar y enseguida le dije que sí", comentó.