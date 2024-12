Primer vistazo al final de Cobra Kai, que ya tiene fecha de estreno

MADRID, 26 Dic. (CulturaOcio) -

La tercera parte de la temporada 6 de Cobra Kai marcará el final de la serie de Netflix, que retomaba la historia de Karate Kid iniciada en 1984, explorando la rivalidad entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka), que poco a poco se iba convirtiendo en una peculiar amistad. Ahora, el servicio de streaming ha confirmado la fecha de estreno de los cinco últimos episodios de la ficción con un breve adelanto.

"Cuatro décadas de historia llevan a este momento", comienza el anuncio con el que Netflix ha dado a conocer la fecha de estreno del final de Cobra Kai. Los capítulos llegarán a la plataforma el 13 de febrero de 2025, es decir, tres meses después del lanzamiento de la segunda parte de la sexta temporada, el pasado 15 de noviembre y siete meses después de la llegada de sus primeros episodios, el 18 de julio.

"Todos los grandes malos siguen en el juego. Todavía tienes a Kreese, Silver, Sensei Wolf, el maestro Kim Da-Eun. Todos siguen en el tablero. No se ha resuelto nada. Nos espera mucha diversión con todos los personajes que quedan destrozados al final del episodio 10", comentaba Hayden Schlossberg en declaraciones a Tudum, según recoge CBR.

"Quizá sea el final, pero Cobra Kai nunca muere", señala además el vídeo promocional de Netflix, que también incluye un breve vistazo a los combates que están por venir y prometiendo "un legado que pervivirá siempre". "[Es] el momento adecuado para terminar y la forma adecuada de hacerlo", expresó Zabka en declaraciones a Variety.

En todo caso, el hecho de que Cobra Kai ponga punto final a su historia no significa el adiós definitivo a la saga de Karate Kid, pues sus showrunners, Schlossberg, Josh Heald y Jon Hurwitz, ya dejaron caer a The Hollywood Reporter el pasado agosto que estaban interesados en un spin-off sobre el señor Miyagi. Además, el universo de Karate Kid continuará con una nueva película protagonizada por Ben Wang que llegará a los cines en 2025 y contará con Ralph Macchio repitiendo su rol como Daniel LaRusso... aunque todavía no se sabe cuál será la vinculación del filme con la serie de Netflix.