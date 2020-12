El primer teaser de House of the Dragon confirma la fecha de estreno del spin-off de Juego de tronos

HBO confirma el estreno de House of the Dragon en 2022

HBO confirma el estreno de House of the Dragon en 2022 - HBO

MADRID, 18 Dic. (CulturaOcio) -

El universo de Juego de tronos se expandirá con el estreno de House of the Dragon, primer spin-off de la producción. La ficción basada en el libro Fuego y Sangre de George R. R. Martin llegará a HBO en 2022.

Así lo ha revelado la plataforma de streaming HBO Max en un breve teaser en el que la compañía ha anunciado su calendario de lanzamientos para 2022. En el clip también aparece un breve vistazo a un dragón. La ficción estará protagonizada por Paddy Considine, quien dará vida al rey Viserys I Targaryen.

Recientemente también se anunció la incorporación al reparto de House of the Dragon de Olivia Cooke (Ready Player One, Bates Motel) en el rol de Alicent Hightower; Matt Smith (The Crown, Doctor Who) como el príncipe Daemon Targaryen; y Emma D'Arcy (Truth Seekers, Hanna) en el papel de la princesa Rhaenyra Targaryen.

El episodio piloto estará dirigido por Miguel Sapochnik, director de Juego de tronos que también ejercerá como showrunner junto con Ryan Condel. Además, la primera entrega contará con otros realizadores como Clare Kilner (EastEnders), Geeta Patel (The Witcher) y Greg Yaitanes (House).

La producción, que constará de 10 episodios, relatará la historia del reinado de Viserys I tras heredar un reino pacífico de manos de su abuelo Jaehaerys I. "El rodaje principal de House of the Dragon comienza dentro de unos meses. ¡Cuidado con los dragones!", adelantó recientemente Jason Kilar, CEO de Warner Media. Los 10 capítulos de House of the Dragon se filmarán principalmente en Inglaterra, en los estudios Leavesden, ubicados a las afueras de Londres.