La precuela de Juego de tronos ya tiene a su Viserys Targaryen

Ha pasado más de un año desde el último episodio de Juego de tronos, pero HBO no se ha olvidado de los Siete Reinos. La precuela de la serie, titulada House of the dragon y que relatará la historia de los Targaryen y su conquista de Poniente sigue desarrollándose, y ahora ha encontrado a su rey Viserys, uno de los antepasados más célebres de Daenerys.

Según informa Entertainment Weekly, el actor Paddy Considine (The Outsider) ha sido elegido para interpretar a Viserys Targaryen en la próxima serie inspirada en las novelas de George R.R. Martin, que relatará los años dorados de la familia que montaba dragones.

En Juego de tronos, el rey Viserys fue el gobernante de Poniente 300 años antes de los eventos acontecidos en la serie de HBO. Según EW, "el rey Viserys Targaryen es elegido por los señores de Poniente para suceder al viejo rey, Jaehaerys Targaryen, en el gran consejo de Harrenhal".

"Se trata de un hombre cálido, amable y decente. El rey Viserys sólo desea llevar adelante el legado de su abuelo. Pero los hombres buenos no son necesariamente buenos reyes", añaden.

Además, Viserys fue uno de los jinetes de Balerion, el dragón más grande y temido de los Siete Reinos, que murió de anciano durante el reinado del Targaryen. Lejos de ser un gran guerrero, en las novelas se le describe como un hombre rechoncho y afable que gobernó durante una época mayormente pacífica y que gustaba de organizar grandes fiestas y torneos durante su reinado.

House of the Dragon, la serie precuela de Juego de tronos está inspirada en el último libro de Martin, Sangre y fuego, en el que se narra la historia de la dinastía Targaryen. Dirigida por Ryan Condal (Colony) y Miguel Sapochnik, que también dirigió la Batalla de Invernalia, está previsto que la precuela se estrene en HBO en algún momento de 2022.