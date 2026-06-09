Primer adelanto de Scooby-Doo: Origins, con un cachorro de real de gran danés - NETFLIX

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio) -

La serie en imagen real de Scooby-Doo que prepara Netflix se está filmando en Atlanta, Georgia y llegará a la plataforma en 2027. Para ir caldeando el ambiente, la compañía de la N roja ha lanzado un adelanto que muestra a Tanner Hagen en el papel del entrañable Shaggy, acompañado de su inseparable amigo canino, que en esta versión es un cachorro real de gran danés.

Las imágenes arrancan con un plano subjetivo de Scooby siguiendo un rastro en medio del campo. Acto seguido se topa con un frasco de cristal y comienza a ladrar.

En ese instante aparece Shaggy caminando cerca de una casa en un campamento, en cuyo porche hay dos chicas conversando. Segundos después, el avance muestra al joven feliz cogiendo en brazos a su cachorro Scooby, un auténtico gran danés, mientras este, emocionado, comienza a darle lametazos en la cara.

SCOOBY IS FINALLY REAL!!! Meet the goodest boy in Scooby-Doo: Origins, coming to Netflix in 2027 pic.twitter.com/0FjfVAw4Bt — Netflix (@netflix) June 8, 2026

Según la descripción ofrecida por Netflix a través de Tudum, Scooby Doo: Origins seguirá a Shaggy y su vieja amiga Daphne Blake (Mckenna Grace) durante su último verano en el campamento. Los adolescentes se ven envueltos en un misterio inquietante en torno a un cachorro de gran danés solitario y perdido que podría haber sido testigo de un asesinato sobrenatural.

Con la ayuda de la pragmática y científica Velma Dinkley (Abby Ryder Fortson) y del extraño pero guapísimo chico nuevo Fred Jones (Maxwell Jenkins), se lanzan a resolver el caso que los está arrastrando a una espeluznante pesadilla que amenaza con desvelar todos sus secretos.

SCOOBY DOO: ORIGINS MARCA LA PRIMERA VEZ QUE UN CACHORRO REAL DA VIDA AL GRAN DANÉS

La ficción, que recibió luz verde hace apenas un año, marca la primera vez en la historia de Scooby-Doo que un perro real da vida en la gran o la pequeña pantalla al personaje. Además de Grace, Fortson, Jenkins y Hagen, Scooby Doo: Origins también contará en su elenco con Paul Walter Hauser en un papel aún por revelar.

Josh Appelbaum y Scott Rosenberg son los guionistas de la serie, que constará de ocho episodios. Ambos son también productores junto a André Nemec, Jeff Pinkner, Adrienne Erickson, Greg Berlanti, Sarah Schechter y Leigh London Redman, mientras que Toby Haynes ejercerá como productor ejecutivo y dirigirá el primer episodio.