Preocupante teaser de la temporada 3 de Cobra Kai: ¿Ha muerto... SPOILER?

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

Cobra Kai, la tardía secuela en formato serie de la franquicia Karate Kid, está creando su propia legión de fans desde que se lanzó primero en Youtube y, especialmente, desde que se estrenó en Netflix. La 2ª temporada concluyó con algunos importantes cliffhangers relacionados con Daniel LaRusso, Johnny Lawrence y sus nuevos estudiantes de artes marciales. Y el teaser de la temporada 3 parece revelar que las cosas pintan mal para un querido personaje.

Al final de la 2ª temporada, tanto Daniel como Johnny parecen haberse visto obligados a cerrar una etapa tras la brutal pelea que sus alumnos protagonizaron en el instituto y que puede tener funestas consecuencias. Lo más importante fue el accidente que Miguel sufrió al final de la pelea y que le dejó al borde de la muerte.

Y es en éste hecho en el que parece centrarse el teaser de la 3ª temporada, que muestra el logo del dojo Cobra Kai latiendo al ritmo de una máquina de soporte vital que poco a poco se va apagando. ¿Significa esto que Miguel no se recuperará jamás de sus heridas?

Y por si el breve adelanto no fuese ya lo suficientemente retorcido o revelador, la cuenta de Twitter de Cobra Kai ha publicado un segundo video en el que se repasa la breve trayectoria del joven luchador. Un clip que tiene claro aroma de tributo al personaje.

from new kid to all-valley champ pic.twitter.com/L3s34ldOMl