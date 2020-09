¿Cuándo estrena la temporada 3 de Cobra Kai en Netflix?

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

Cobra Kai se ha mudado de YouTube a Netflix, donde ya están disponibles las dos primeras temporadas... que están arrasando en el servicio de streaming. Así, tras devorar los 20 primeros capítulos de esta tardía secuela de la saga Karate Kid, de las dos primeras entregas, los fans se preguntan: ¿Habrá tercera temporada? ¿Y cuándo se estrena?

La respuesta a la primera de las preguntas es afirmativa. YouTube renovó Cobra Kai por una temporada 3 hace meses. De hecho, la tercera entrega ya se había filmado antes de que Netflix comprara los derechos de emisión de la ficción.

Y en cuanto a la segunda cuestión, aunque todavía no hay una fecha exacta de lanzamiento para los próximos episodios, Netflix confirmó recientemente que la temporada 3 llegara en 2021.

La espera será larga para los fans, pero según la estrella William Zabka, la tercera temporada hará que merezca la pena. "Tiene una audiencia más grande ahora y ya teníamos una base de fans increíble, pero ahora tenemos una audiencia global realmente grande", dijo Zabka en una entrevista con ComicBook.com.

"Así que muchos países no tuvieron la oportunidad de verlo. Pero la temporada 3 hará que merezca la pena esperar. Va a funcionar de una manera excelente. En todos los aspectos. Habrá algunas sorpresas, hay cosas que no esperas que vayan a suceder, pero eso es a propósito. Si ves Cobra Kai desde el episodio 1 hasta el final de la temporada 2, no podrías haber intuido eso. Es todo sorprendente. Es simplemente un gran guion", agregó.

La segunda temporada de Cobra Kai mostró el regreso de Kreese, el antiguo sensei de Johnny. Es probable que la temporada 3 cuente con el regreso de otros personajes clásicos de The Karate Kid. La producción protagonizada por Ralph Macchio suma actualmente 20 episodios, disponibles en Netflix.