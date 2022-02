La predicción más trágica de Los Simpson: "Tristemente, no fue difícil"

MADRID, 25 Feb. (CulturaOcio) -

No es raro ver que Los Simpson se cuela entre los temas más comentados en redes sociales por alguna de sus predicciones. Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos a la compra de 20th Century Fox por Disney, son muchos los eventos que aparecieron en la serie antes de hacerse realidad. Esto también ha ocurrido con la invasión de Rusia a Ucrania, tal como lamentó el showrunner de la producción.

Es en el episodio 9x19, titulado La marea Simpson, cuando Homer decide alistarse en la Marina. Mientras está en un submarino nuclear que participa en un ejercicio militar, Homer dispara sin querer al capitán del submarino hacia aguas rusas.

El capítulo revela que la Unión Soviética nunca se disolvió realmente y se ven tropas y tanques desfilando por las calles mientras el Muro de Berlín reaparece. El capítulo se estrenó en 1998.

The Simpsons predicted the

Crisis of #Putin, #Russia,#Ukraine and #Donetsk and#Luhansk way before it was cool 🤯😆#RussiaUkraineCrisis#Ukraina #ukrainerussia #USA pic.twitter.com/Hqd2icRj6w