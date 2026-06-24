Ponies, la serie de espías de Emilia Clarke, cancelada tras una única temporada - SKYSHOWTIME

MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

Ponies, serie protagonizada por Emilia Clarke (Juego de Tronos) y Haley Lu Richardson (The White Lotus), ha sido cancelada tras una temporada. Peacock, la plataforma de streaming de NBCUniversal, ha optado por no renovar la ficción por una segunda entrega. En España, los ocho episodios que componen la serie vieron la luz en SkyShowtime el pasado 30 de enero.

Ponies tuvo una buena acogida por parte de la crítica, recibiendo una puntuación del 94% en Rotten Tomatoes. Aunque Peacock no publica sus datos de audiencia, cabe recordar que la ficción no llegó a aparecer en el ránking de Nielsen de las series más vistas en streaming.

La cancelación de Ponies viene después de que, hace apenas un mes, Clarke se mostrara optimista respecto al futuro de la serie en una entrevista concedida a Variety, asegurado que había mantenido con el equipo "muchas conversaciones" sobre el rumbo que podría tomar la segunda temporada.

PONIES, CANCELADA TRAS SU PRIMERA TEMPORADA

En Ponies, creada por Susanna Fogel y David Iserson, Clarke y Richardon dan vida a Bea y Twila, dos secretarias que trabajan en la embajada de Estados Unidos en el Moscú de 1977. Después de que sus maridos mueran en circunstancias misteriosas, ambas se convierten en agentes de la CIA.

Completan el reparto de la serie Adrian Lester, Artjom Gilz, Vic Michaelis, Nicholas Podany, Petro Ninovskyi, Harriet Walter, Rob Delaney y Patrick Fabian.