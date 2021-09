El poderoso discurso de Michaela Coel en los Emmy 2021: "Dedico esta historia a las supervivientes de agresión sexual"

MADRID, 20 Sep. (CulturaOcio) -

Michaela Coel fue una de las grandes vencedoras de los Emmy 2021, convirtiéndose en la primera mujer negra en llevarse el premio a mejor guion de una miniserie por Podría destruirte. La artista aprovechó su gran noche para pronunciar un emotivo y poderoso discurso al recoger su galardón.

"He escrito una cosita que, en realidad, es para guionistas", advirtió en el escenario. "Escribid la historia que os dé miedo, que os haga sentir incertidumbre, que no sea cómoda. Os reto. En este mundo que nos anima a rebuscar en las vidas de otros para ayudarnos a determinar cómo tenemos que sentirnos con nosotros mismos -y que a su vez nos hace sentir la necesidad de ser visibles en todo momento, porque ahora parece que la visibilidad es igual al éxito- no tengáis miedo a desaparecer de todo eso, de nosotros, durante un tiempo, y ver lo que surge en ese silencio", dijo.

"Dedico esta historia a todos y cada uno de los supervivientes de agresión sexual. Gracias", concluyó al recoger su Emmy. Hay que recordar que Podría destruirte relata la historia de Arabella, una mujer cuya vida cambia por completo tras ser agredida sexualmente en una discoteca, un terrible suceso que la propia Coel sufrió en primera persona y que luego plasmó en la pantalla. El discurso de la guionista fue muy aplaudido en Twitter.

"Dadle a Michaela otro premio por ese discurso. Guau", afirmó una tuitera. "El discurso de aceptación de los premios Emmy de Michaela Coel contiene más sabiduría y belleza en 38 segundos que la mayoría de las series que estaban nominadas", comentó otro internauta.

"¿Veis? Así es como se hace un breve y poderoso discurso de aceptación", destacó un fan. "Michaela Coel hizo el mejor discurso de aceptación en una noche en la que los tipos blancos se sintieron obligados a derrochar el tiempo con palabras poco originales y sin inspiración", opinó un usuario.

Michaela Coel, estuviste fantástica, su discurso al igual que el de Kate Winslet fueron rugidos de empoderamiento, ¡así se hace chica!! 🔥 pic.twitter.com/hP0q8mvyHm — Dr.Spears (@jorge_monteal) September 20, 2021

Nudo en la garganta con el discurso de Michaela Coel 👏👏👏 #Emmys2021 — Andres 🌈💛 (@Andresbv) September 20, 2021

Sigo llorando por el premio y discurso de Michaela Coel 🥲#Emmys2021 — José Pablo (@PabloRodz) September 20, 2021