Emmyssowhite: La Gran Noche De La Televisión Suspende En Diversidad Y Premia Solo A Actores Blancos

MADRID, 20 Sep. (CulturaOcio) -

El LA Live de Los Ángeles acogió el 19 de septiembre la entrega de los Emmy 2021. Olivia Colman, Jason Sudeikis o Kate Winslet fueron algunos de los triunfadores de la noche, y todos tienen algo en común: son actores blancos. La diversidad brilló por su ausencia en la gala entre los vencedores, algo que ha generado indignación entre los espectadores y que, como ya ocurriera con los Oscar hace unos años, ha dado pie a numerosas quejas bajo el hashtag #EmmysSoWhite (Emmys muy blancos).

Algunos nombres que sonaban con fuerza para hacerse con un premio eran Billy Porter y Mj Rodriguez por Pose, el fallecido Michael K. Williams por Lovecraft Country o Kenan Thompson y Bowen Yang por Saturday Night Live, pero todos ellos se fueron con las manos vacías.

Un número récord de 49 artistas no anglosajones estaban nominados. Si bien algunas victorias eran previsibles, como en el caso de Jason Sudeikis (Ted Lasso), Jean Smart (Hacks) y Gillian Anderson (The Crown), se esperaba que hubiera algo de diversidad gracias a actores como Regé-Jean Page (Los Bridgerton).

Solamente cuatro artistas no anglosajones se llevaron algún premio: RuPaul Charles ganó el galardón a mejor programa de variedades por RuPaul's Drag Race; Michaela Coel se llevó el Emmy de al mejor guion de una miniserie por Podría destruirte; Hamilton se hizo con el premio a mejor especial de variedades; mientras que Last Week Tonight with John Oliver se hizo con el galardón a mejor guion de un programa de variedades.

Coel hizo historia convirtiéndose en la primera mujer negra en ganar el premio a mejor guion de una miniserie. Sin embargo, MJ Rodriguez y Billy Porter se quedaron cerca de lo que también habrían sido unas victorias históricas: Rodríguez podría haberse convertido en la primera ganadora trans, mientras que Porter habría sido el segundo hombre negro en ganar en su categoría.

A la luz de los resultados, muchos usuarios volcaron su frustración en Twitter. "Lo de MJ Rodríguez y Billy Porter ha sido un robo", se quejó un internauta. "El 50% de los nominados de esta noche eran personas de color y los votantes de la Academia de Televisión eligieron prácticamente a todos los blancos", lamentó otro espectador.

Billy Porter and MJ Rodriguez were robbed. #EmmysSoWhite #Emmys2021 pic.twitter.com/UOBUzwXVri — Dr. Kath also known as Sweetness (@DocGrassy82) September 20, 2021

50% of tonight's nominees were people of color and Television Academy voters pretty much chose all the white people #EmmysSoWhite #Emmys pic.twitter.com/oTtx1TSxvc — Brandi Brands (@BBrands26) September 20, 2021

"Presentador negro, locutor negro e incluso música negra. Hacemos de todo menos ganar", señaló una usuaria. "No me malinterpretéis, muchos de los ganadores de los Emmy de anoche se lo merecen totalmente, pero es una pena que en un año récord de diversidad en nominados, el resultado final siga siendo (en su mayoría) una fiesta blanca. Realmente desolado de que no hubiera más reconocimiento por Pose o Podría destruirte", esgrimió otro tuitero.

Don’t get me wrong, many of last nights Emmy winners are totally deserving but it is a shame that in a record year for diverse nominees - the end result is still (mostly) a White party. Really gutted there wasn’t more love for Pose or I May Destroy You. #EmmysSoWhite

Thoughts? pic.twitter.com/1PVAkAHwEF — Luke Hearfield 🔜 LFF (@LukeHearfield) September 20, 2021

