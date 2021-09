Patrick Dempsey, acusado de "aterrorizar" a sus compañeros de Anatomía de Grey

MADRID, 17 Sep. (CulturaOcio) -

Patrick Dempsey es recordado por su papel de Derek Shepherd (el también conocido como 'Doctor Macizo') en Anatomía de Grey. El actor, que abandonó la serie en 2015 tras 11 temporadas causando una gran conmoción entre los fans, ha sido ahora acusado de "aterrorizar" a sus compañeros en el set de la ficción creada por Shonda Rhimes.

The Hollywood Reporter publicó un pasaje de How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy, libro en el que la periodista Lynette Rice analiza la producción detrás de las cámaras. "Hubo problemas de recursos humanos. No fue nada sexual, nada de esa naturaleza. De alguna manera él estaba aterrorizando al set. Algunos miembros del elenco tenían todo tipo de trastornos de estrés postraumático por él. Tenía este control en el set, sabía que podía parar la producción e intimidar a la gente", declaró el productor ejecutivo James D. Parriott.

"La cadena y el estudio tuvieron reuniones con él. Creo que él estaba harto de la serie. No le gustaba la molestia de tener que venir todos los días a trabajar. Él y Shonda estaban lanzándose al cuello el uno del otro", añadió.

Otra ex productora ejecutiva de la serie, Jeannine Renshaw, recordó la tensión existente entre Dempsey y la protagonista, Ellen Pompeo. "Hubo momentos en los que Ellen estaba frustrada con Patrick y se enfadaba porque él no se estaba esforzando tanto. A ella le encantaba que las cosas quedaran bien. Simplemente no le gustaba que Patrick se quejara de que terminaban muy tarde o que había estado demasiado tiempo en el set cuando ella tenía el doble de escenas en el episodio que él", comentó.

"Cuando se lo mencioné a Patrick, le dije: 'Mira a tu alrededor. Esta gente ha estado aquí desde las seis y media de la mañana'. Él decía: 'Oh, claro'. Lo entendía", agregó.

Según Renshaw, la gota que colmó el vaso llegó cuando Rhimes, que había recibido quejas, finalmente fue testigo de primera mano de la supuesta mala conducta de Dempsey. Es por eso que fue eliminado de la serie y su personaje murió en un accidente de coche. "Shonda tuvo que decirle a la cadena: 'Si él no se va, yo me voy'. Nadie quería que se fuera, porque él era la serie. Él y Ellen", esgrimió Renshaw.

La escritora también ha contado con el testimonio de Dempsey, que da una versión diferente de su salida. "Fue una evolución natural. Y la forma en que todo se desarrolló de una manera muy orgánica, me pareció bien. Obviamente era el momento adecuado", dijo. "Me fui muy silenciosamente. Fue bonito. Estaba lloviendo, lo que fue realmente conmovedor. Subí a mi Panamera, me metí en el tráfico en hora punta y dos horas después estaba en casa", añadió con cierta indiferencia.