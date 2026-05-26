Palomo estrena una colección inspirada en El vampiro Lestat, el nuevo spin-off de Entrevista con el vampiro- AMC GLOBAL MEDIA

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

Con motivo del estreno de El vampiro Lestat, el nuevo spin-off de Entrevista con el vampiro que llega a AMC el próximo 8 de junio, el diseñador de moda Alejandro Gómez Palomo, creador de la marca Palomo Spain, ha lanzado una nueva colección cápsula inspirada en la serie basada en las novelas de Anne Rice.

THE VAMPIRE LESTAT X PALOMO es la denominación de esta nueva línea de ropa que se presenta también coincidiendo con la visita a España del protagonista de la serie Sam Reid, el encargado de dar vida en pantalla a esta nueva y rockera versión del mítico chupasangres Lestat.

"Diseñar esta cápsula para El vampiro Lestat se convirtió en una exploración de un universo compartido, donde el lenguaje teatral de Palomo se encuentra con el espíritu magnético y provocador de Lestat", explica el propio Palomo.

La colección, ya disponible en la página web oficial de la marca, cuenta con 16 piezas que reinterpretan algunos de los códigos más reconocibles del diseñador, incorporando los temas y la estética de la serie con una visión contemporánea del romanticismo gótico, el drama y la sensualidad.

Entre las piezas disponibles se encuentran chaquetas, chalecos, o vestidos, prendas que combinarán referencias históricas con una sensibilidad contemporánea a través del encaje, el bordado, la sastrería escultórica y los volúmenes dramáticos.

NUEVA ENTREGA DEL UNIVERSO INMORTAL DE ANNE RICE

El vampiro Lestat es la continuación de la serie de Entrevista con el vampiro, y forma parte del Universo Inmortal, que reúne todas las adaptaciones de las novelas de Anne Rice. La ficción se estrenará en exclusiva en AMC+ el día 8 de junio, disponible en España en Vodafone TV, Prime Video y Apple TV.

Centrada en el mundo del rock & roll, en El vampiro Lestat el personaje encarnado por Sam Reid emprende una eléctrica gira de múltiples ciudades mientras le persiguen las musas de su alocado y rebelde pasado. A medida que la popularidad y el éxito de su banda crecen, también aumenta la influencia de Lestat sobre vampiros y humanos, lo que lleva a otros a lidiar con su poder en plena Gran Conversión, un incremento antinatural de la población vampírica.

Además de Reid, la serie está protagonizada por Jacob Anderson (Juego de Tronos), Assad Zaman (Assad Zaman), Eric Bogosian (Blade Trinity), Delainey Hayles (Something In The Closet) y Jennifer Ehle (El discurso del Rey).

Creada por Rolin Jones, responsable de la serie original de Entrevista con el vampiro y de títulos como Perry Mason, El vampiro Lestat cuenta con la producción ejecutiva del galardonado Mark Johnson (Las crónicas de Narnia) y Hannah Moscovitch (Little Bird, los niños robados) junto con la fallecida autora Anne Rice, Christopher Rice y el propio Jones.