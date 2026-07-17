Padre no hay más que uno, la serie, llega a Antena 3 con un doble capítulo de estreno - ATRESMEDIA

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

Tras su estreno en atresplayer, Padre no hay más que uno, la serie llega al Prime Time de Antena 3 el próximo jueves 23 de julio. Protagonizada por Dani Pérez de Prada y Mariam Hernández, la comedia familiar llegará con el lanzamiento de los dos primeros episodios.

Creada por Inés de León (A todo tren 2), Padre no hay más que uno, la serie es una comedia hilarante, repleta de caos familiar que sigue a la familia Vicho Vaello, formada por Pérez Prada (Cuéntame cómo pasó), en el papel de Mateo, el padre de familia, y Hernández (El mejor verano de mi vida) como Helena, su mujer.

El matrimonio vivirá numerosas aventuras familiares junto a sus hijos Teresa, Carola, Alex, Luis y Bea, a quienes dan vida, respectivamente, Amanda Cárdenas (Sueños de libertad), Naia de las Heras (Alicia), y los debutantes Claudio Gallego, Alberto Almodóvar y Olivia Cahen.

Junto a la familia de siete miembros se suman las abuelas, interpretadas por Miriam Díaz Aroca (Belle Epoque) y Rosario Pardo (El lado más bestia de la vida). Con estos nuevos personajes, Padre no hay más que uno, la saga de Santiago Segura compuesta por cinco películas y un documental, ha ampliado su ya dilatado universo.

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO, PERO AHORA EN SERIE

La serie sigue los pasos de un matrimonio con cinco hijos cuando "a Helena le ofrecen el trabajo de su vida en la app Conchy, toda la familia decide mudarse. Mateo, con más confianza que sentido común, deja de lado su carrera para encargarse del cuidado de sus hijos, convencido de que 'esto no puede ser tan difícil'. Pronto descubrirá que lo es, y mucho", según resume la sinópsis.

"Mientras Helena intenta brillar en su nueva empresa, sus hijos, descontentos con la mudanza, se organizan para sabotear este cambio de vida y poder volver a su antigua ciudad", completa el adelanto.

Coescrita por Raúl Navarro (Dos años y un día), quien también codirige junto a Inés, y Juan Manuel de Vega (El Método), Padre no hay más que uno, la serie es una producción de Bowfinger International Pictures en asociación con Sony Pictures International Productions, y con la participación de Atresmedia y Prime Video. La producción ha corrido a cargo de Ma Luisa Gutiérrez.