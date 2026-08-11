Tras Outlander, Caitriona Balfe protagonizará Ascensión, serie sobre sectas de Alfonso Cuarón para Apple TV - CONTACTO

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

Ascension es la nueva serie que Alfonso Cuarón prepara para Apple TV. El ganador del Oscar por Roma y Gravity capitaneará esta ficción, basada en la novela Last Days, de Adam Nevill, y que tendrá como protagonista a la estrella de Outlander Caitriona Balfe.

Según Variety, Apple TV ha dado luz verde a Ascension, ficción en la que el director de Hijos de los hombres o Y tu mamá también llevaba años trabajando. Inicialmente, el proyecto se anunció en 2017 e iba a estar protagonizado por Casey Affleck.

La serie, según su premisa, seguirá a Rose (Caitríona Balfe), una incansable documentalista y madre recién divorciada que posee un talento extraordinario para sacar a la luz las verdades de los demás, aunque es incapaz de poner orden en su propia vida.

UNA SECTA Y OSCUROS SECRETOS

Cuando Rose comienza a investigar a una misteriosa secta del siglo XX conocida como la Iglesia de la Ascensión, encuentra en sus enseñanzas un inesperado refugio. Sin embargo, pronto descubrirá que bajo ellas se esconde algo mucho más inquietante y siniestro.

Alfonso Cuarón estará al frente del guion junto a su hermano Carlos Cuarón, Natalie Erika James y Christian White. Los cuatro también ejercerán como productores ejecutivos de la serie. Asimismo, James y White serán los showrunners de la serie, mientras que James asumirá la dirección principal.

Para Balfe, quien interpretó a Claire Randall a lo largo de las ocho temporadas de Outlander, Ascension supone su segundo proyecto para Apple TV+ tras el filme Tenzing. En el caso de Cuarón, la ficción marca su regreso a la plataforma tras estrenar en 2024 la serie Disclaimer.

Asimismo, Balfe y Cuarón ejercerán como productores ejecutivos de Ascension junto a Gabriela Rodriguez, Richard Schwartz, David Levine y Zack Hayden.