Otra actriz de Euphoria se negó a desnudarse en la 2ª temporada

MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

Después de que Sydney Sweeney, la joven actriz que da vida a Cassie, confesara que pidió al creador de Euphoria, Sam Levinson, que eliminara algunas de sus escenas desnuda, otra actriz de la exitosa serie de HBO ha revelado que también pidió no quedarse sin ropa durante otra escena. Algo a lo que, de nuevo, el creador y director de la ficción, accedió sin problema.

Fue Minka Kelly, actriz que en la serie da vida a Samantha, la adinerada mujer del matrimonio cuyo hijo cuida Maddy (Alexa Demie), la que aseguró que durante su primer día en el set de rodaje solicitó que se modificara una secuencia del segundo capítulo de la segunda temporada en la que se quedaba desnuda.

Se trata de una escena en la que Samantha regresa a su casa de noche y le pide a Maddy, la joven que hace de canguro de su hijo, que la ayude a desabrocharse el vestido. En una entrevista con Vanity Fair la actriz, de 41 años, aseguró que comunicó a Sam Levinson que no se sentía "cómoda" con la secuencia y pidió que la cambiara.

"Él pensó que sería más interesante si mi vestido caía al suelo. Era mi primer día como actriz invitada en la serie y no me sentía cómoda estando allí desnuda", señaló Kelly que agradeció que Levinson accediera "sin dudar" a su petición y sea un creador "que no tiene miedo a cambiar de opinión". "Rodó una escena hermosa y consiguió exactamente lo que quería", sentenció la actriz.

Escrita, dirigida y producida por Sam Levinson, protagonizada por Zendaya en un papel que ya le ha valido un Emmy y renovada ya para una tercera temporada, Euphoria encara ya el final de su segunda tanda de episodios con la escena del octavo capítulo que verá la luz el próximo 27 de febrero (la mañana del 28 de febrero en España).