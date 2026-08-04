Operación transplante, un vistazo al día a día de la especialidad sanitaria, llega a DKISS - DKISS

MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -

Operación transplante, serie documental que se adentra en los hospitales de São Paulo, Brasil llega a DKISS este viernes 7 de agosto a las 22:00 horas. La producción, de ocho episodios, sigue el trabajo de los profesionales sanitarios durante el transplante de órganos

La serie, que pretende mostrar al lado más humano y emocionante de una de las especialidades más exigentes de la medicina, acompaña a equipos médicos para compartir las historias de los pacientes que esperan una segunda oportunidad.

Las cámaras de Operación transplante documentan cada una de las etapas del proceso, desde la localización del órgano compatible y su traslado, hasta la compleja intervención quirúrgica y la recuperación de los pacientes. Así, la nueva serie de DKISS ofrece un acceso exclusivo a una realidad marcada por la urgencia, las decisiones críticas y la coordinación entre equipos sanitarios.

EL VALOR DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS

La serie documental dedica cada episodio a un caso real de transplantes de hígado, corazón, riñón, páncreas o médula ósea, mostrando tanto los retos profesionales que suponen como el profundo impacto emocional que viven los pacientes y familiares.

Centrándose en la carga humana, Operación transplante presenta historias protagonizadas por pacientes que esperan una oportunidad para seguir viviendo, pero también por familiares que deciden convertirse en donantes.

La producción pretende poner en valor el importante gesto altruista de la donación de órganos y el compromiso de los equipos médicos que trabajan incansablemente para hacer posibles estos nuevos comienzos.