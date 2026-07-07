Las sombras de Hollywood regresa a DKISS para seguir destapando los secretos más oscuros de la industria del espectáculo - DKISS

MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -

Las sombras de Hollywood vuelve a DKISS con cinco nuevos episodios partir del domingo, 12 de julio, a las 24:00 horas. La serie documental investigará algunos de los escándalos más sonados de la industria de entretenimiento como las muertes de figuras como Marilyn Monroe o Matthew Perry.

El mundo de las estrellas de Hollywood siempre ha tenido una cara oculta, marcada por polémicas, adicciones y tragedias personales. En esta nueva temporada, Las sombras de Hollywood promete profundizar en algunas de las historias más impactantes de la industria del entretenimiento a través de los testimonios de los propios protagonistas o sus allegados.

DESDE EMBARAZADA A LOS 16 HASTA LAS ESTRELLAS INFANTILES QUE PERDIERON EL RUMBO

La nueva temporada de la serie tendrá cinco episodios dedicados a ofrecer una visión completa de algunos de los casos más mediáticos de las últimas décadas. Por ejemplo, el universo del célebre The Jerry Springer Show, el programa que convirtió las peleas en un espectáculo televisivo que escondía una inquietante realidad.

Las sombras de Hollywood también dedicará en su nueva tanda de capítulos un episodio al efecto de la fama en estrellas infantiles de los años 80 y 90, personas que alcanzaron la fama cuando eran demasiado inocentes para comprender su peso. La serie continuará estudiando casos relacionados con el lucrativo mercado de los medicamentos con receta que acabó, presuntamente, con la vida de figuras del nivel de Marilyn Monroe o Matthew Perry.

Además, la producción investigará una de las series juveniles más populares de los años 90 que escondía estafas, mentiras y hasta vídeos sexuales. Por último, la temporada concluirá con el controvertido programa que siguió la vida de adolescentes embarazadas, más de quince años después de su emisión, revelando episodios de adicción, situaciones de sinhogarismo e incluso acusaciones de asesinato.