Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor anuncia la fecha de inicio de rodaje de la nueva serie de Star Wars

MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -

Los fans están ansiosos por ver Obi-Wan Kenobi, la nueva serie de Star Wars protagonizada por Ewan McGregor para Disney+. Tras meses de espera, el actor por fin ha confirmado la fecha de inicio de rodaje de la producción.

"Empezaremos a hacerla a finales de primavera y vamos a filmar en Los Ángeles", reveló en una charla por streaming con el cómico Eddie Izzard. "Es muy divertido, todas las semanas hay una nueva noticia. Mi padre sigue enviándome enlaces y dice 'pensé que lo estabas filmando en Los Ángeles' porque hay un tabloide que publica que lo estamos filmando en una ciudad extraña en algún lugar... Y luego se supone que vamos a hacerlo en Boston, y luego no era Boston, era Inglaterra", bromeó sobre los continuos rumores.

"Pero estamos filmando en Los Ángeles y lo estamos filmando de la misma manera que The Mandalorian se grabó, con parte de esa tecnología", apuntó.

Obi-Wan Kenobi tendrá lugar 10 años después de los dramáticos eventos de La venganza de los Sith. Hayden Christensen retomará su rol de Darth Vader. Además, la ficción contará en su reparto con Genevieve O'Reilly en el rol de Mon Mothma, Stellan Skarsgard, Kyle Soller, Denise Gough y Adria Arjona.

Obi-Wan Kenobi se suma así a la lista de series de Star Wars que llegarán a Disney+, incluyendo Andor con Diego Luna como Cassian Andor; un spin-off de Ashoka Tano; y una serie de Rangers of the New Republic. Por su parte, la tercera temporada de The Mandalorian también empezará a rodarse en primavera de 2021.