El nuevo tráiler de Superman ya tiene fecha

MADRID, 12 May. (CulturaOcio) -

Superman, dirigida y escrita por James Gunn, llegará a las salas de cine el próximo 11 de julio. Y de cara a su estreno, la cinta que será la piedra angular del Universo DC creado por Gunn y Peter Safran, prepara el lanzamiento de un nuevo tráiler... que es inminente.

Después de varias interacciones con usuarios en redes sociales, en las que recordaba que ninguno de los adelantos que se habían publicado hasta ahora era el tráiler oficial, Gunn confirmó que el avance completo del filme protagonizado por David Corenswet llegará más pronto que tarde.

Así, poco después una de las enormes pantallas de Times Square en Nueva York lucía el logo de Kal-El y confirmaba que el nuevo adelanto de Superman llegaría este miércoles 14 de mayo.

NEW YORK, LOOK UP!



The #Superman trailer arrives on Wednesday! pic.twitter.com/EMzo7lBV4n