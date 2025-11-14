Norte y sur, la mítica serie de los 80, llega a VinTV

MADRID, 14 Nov. (CulturaOcio) -

Norte y Sur, la popular serie de los años 80 con una historia de amistad en tiempos de guerra basada en el best seller de John Jakes, en la que dos jóvenes se ven obligados a luchar en bandos enfrentados en la Guerra civil estadounidense, estará disponible en VinTV a partir del lunes 24 de noviembre.

Así lo ha confirmado la plataforma a través de un video promocional cargado de referencias españolas reescribiendo, brevemente, la trama de Norte y sur, la serie que catapultó al estrellato a un joven Patrick Swayze.

"Orry Main (Patrick Swayze) y George Hazard (James Read), dos jóvenes cadetes con orígenes opuestos, un sureño con esclavos a sus servicios de Carolina del Sur, y un norteño de Pensilvania perteneciente a una clase acomodada, se conocen en la prestigiosa academia militar de West Point, donde se convierten en grandes amigos.

Sin embargo, su amistad se pone a prueba cuando las familias de ambos se conocen durante la Guerra de México después sacar a relucir temas controvertidos como la esclavitud, los derechos de las mujeres y la política social del país, hecho que posteriormente les llevó a enfrentarse en diferentes bandos durante la Guerra Civil", señala la sinopsis oficial de la serie.

La producción creada por Douglas Heyes estaba protagonizada por Patrick Swayyze (Orry Main), James Read (George Hazard), Kristie Ally (Virgilia Hazard), Lesley-Anne Down (Madeline Fabray) y David Carradine (Justin LaMotte), y contó además con Elizabeth Taylor (Madam Conti), Robert Mitchum (Colonel Patrick) o Gene Kelly (Senator Charles) entre muchos otros para cerrar un elenco de lujo.

Norte y sur está compuesta de 6 episodios de una hora y media de duración aproximadamente, y logró consolidarse como un fenómeno global, siendo la séptima miniserie más vista de la historia. Tras el éxito de la primera entrega fue seguida de 3 temporadas más estrenadas en 1986, 1994 y 2004.

La miniserie estuvo nominada a dos Globos de Oro a mejor actor y actriz secundaria en 1985, y diez Premios Emmy, llevándose el galardón a mejor vestuario en el año 1986.