Norman Reedus, rumbo a tierras lejanas en el teaser de la temporada 3 de The Walking Dead: Daryl Dixon

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de The Walking Dead: Daryl Dixon desembarcará el 8 de septiembre en AMC+. Para ir calentando motores, la plataforma ha lanzado un potente adelanto de los nuevos episodios, con Norman Reedus poniendo rumbo junto a Melissa McBride, quien retoma su rol como Carol, a tierras lejanas.

"El mundo está jodido", se escucha decir a Daryl mientras cruza un páramo desértico en moto. Sin embargo, Dixon echa el freno cuando, desde lo lejos, atisba un enorme vehículo y, al lado, una multitud que parece encaminarse a algún sitio concreto.

"Eliges ser bueno o malo", dice la voz en off del personaje de Reedus, mientras las imágenes lo muestran al más puro estilo Mad Max, en un sendero, ataviado con un poncho y sacando su recortada. Seguidamente, el adelanto revela a Carol pidiendo ayuda durante un brutal ataque incendiario en la ciudad, donde se encuentra junto a un absorto personaje interpretado por el español Óscar Jaenada.

The goal was always home... but there's a few stops on the way. 🧟‍♂️



Season 3 of #DarylDixon premieres September 7 on AMC and AMC+. pic.twitter.com/iP8K7li5OG — The Walking Dead (@WalkingDead_AMC) August 24, 2025

En ese instante puede verse a unos salvajes guerreros que parecen pretender sitiar el lugar. "Tenemos que combatirlos", dice Dixon. Pero tanto él como Carol no tardarán en descubrir que no será una tarea sencilla.

Cabe recordar que la tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon está rodada y ambientada en España, y cuenta en su elenco con intérpretes españoles de renombre como Eduardo Noriega, Óscar Jaenada, Greta Fernández o Hugo Arbués. Además, el anterior adelanto de la serie mostró fugazmente a Alexandra Masangkay (El Hoyo/Valle de sombras), otro de los rostros españoles que formarán parte de los nuevos episodios.

La temporada 3 de The Walking Dead: Daryl Dixon "sigue a Daryl Dixon (Reedus) y Carol Peletier (McBride) en Europa mientras continúan su viaje de vuelta a su hogar y el reencuentro con sus seres queridos. En su lucha por buscar el camino, el viaje les extravía aún más, llevándolos a tierras lejanas de condiciones adversas y en constante cambio, siendo testigos de los diversos efectos del apocalipsis de los caminantes", reza la sinopsis oficial.

Conviene recordar que la temporada 2 de la ficción finalizó con la esperanza de que Daryl y Carol lograrían volver a casa una vez encontraran un paso seguro en Londres. Sin embargo, ambos se verán obligados a embarcarse en otra aventura en un país desconocido en esta tanda de episodios.