¿Por qué no hay nuevo capítulo de Batwoman?

MADRID, 8 Mar. (CulturaOcio) -

Estaba previsto que The CW emitiera un nuevo episodio de Batwoman el domingo 7 de marzo. Sin embargo, los fans se quedaron sin ver la nueva entrega por una razón de peso.

The CW no pudo ofrecer el nuevo episodio de Batwoman ya que, en su lugar, emitió la gala de los Critics' Choice Awards 2021. El capítulo se podrá ver el próximo 14 de marzo. Esta no es la primera vez que la cadena cambia la fecha de emisión de Batwoman. La ficción tuvo que ser desplazada de su horario habitual ya que coincidía con la Superbowl LV.

En el anterior episodio, la protagonista recibe un disparo con kriptonita que perfora su armadura. "A medida que la condición de Ryan (Javicia Leslie) empeora, se cuestiona el código de 'no matar' de Batwoman cuando se da cuenta de que la oportunidad de vengar a su madre se le está escapando. Tatiana (Leah Gibson) resuelve las incógnitas de Alice (Rachel Skarsten) sobre su tiempo en Coryana y su historia con Ocean (Nathan Owens)", reza la sinopsis del capítulo 2x07, titulado It's Best You Stop Digging.

"Va a afectar al 100% a Ryan", adelantó Leslie sobre el disparo que recibe su personaje. "Pero es una mujer muy fuerte y orgullosa. Todo su empeño en este momento es demostrar que puede ser Batwoman, así que no va a admitir el hecho de que está pasando por algo duro. Y eso va a ser un gran problema porque necesita ayuda y no lo admite. No quiere admitirlo, porque no quiere sentirse menos que ella. La han comparado tanto con Kate Kane que ella solo quiere demostrar que es fuerte y que merece poder usar este traje y salvar el mundo", afirmó.