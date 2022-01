Netflix renueva Emily en París por una tercera y una cuarta temporada

MADRID, 10 Ene. (CulturaOcio) -

Lily Collins seguirá disfrutando de su aventura parisina. Netflix ha renovado 'Emily en París'. Tal es el éxito de la serie creada por Darren Star ('Sexo en Nueva York', 'Younger'), que la plataforma no ha dudado en dar luz verde no solo a una tercera temporada, sino también a una cuarta. Se convierte así en una de las producciones más reconocidas del servicio de streaming.

La plataforma ha anunciado la renovación compartiendo un vídeo que muestra varias escenas de la segunda temporada. El éxito de los nuevos episodios ha sido evidente, pues Netflix ha tardado menos de un mes en anunciar la renovación. "Nuevo año, nuevas posibilidades. 'Emily en París' regresa para una tercera y cuarta temporada", anuncia el vídeo.

Parece evidente que, a pesar del cliffhanger que dejó la segunda temporada, la ambiciosa ejecutiva de marketing procedente de Chicago, Emily tiene pensado echar raíces en la capital francesa. Son varios los retos a los que tiene que enfrentarse, pues Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) le ofrece unirse a su equipo tras abandonar Savoir después de haber tenido un conflicto con Madeline (Kate Walsh).

