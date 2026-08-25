Netflix renueva La casa Guinness, Soy Gordon Ramsay y Leyendas - NETFLIX
MADRID, 25 Ago. (CulturaOcio) -
Netflix ha renovado varias de sus series originales, incluyendo La casa Guinness, Soy Gordon Ramsay y Leyendas, que volverán a la plataforma con una segunda temporada. Además, el servicio de streaming también ha dado luz verdes al regreso de otras producciones como Black Mirror o The Gentlemen.
Según informa Deadline, La casa Guinness arrancará la producción de su temporada 2 el próximo mes de enero. Esta nueva entrega de la serie creada por Steven Knight volverá a contar con seis episodios.
Leyendas, ficción protagonizada por Steve Coogan y capitaneada por Neil Forsyth, rodará su segunda tanda de episodios en 2027, aunque por el momento no se ha confirmado una fecha concreta. Por su parte, Soy Gordon Ramsay, el reality protagonizado por el célebre chef, también regresará con una segunda entrega.
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La plataforma de streaming también ha renovado Black Mirror, que ya ha arrancado el rodaje de su octava tanda de episodios, así como The Gentlemen, que volverá con una tercera entrega. La renovación de esta última se ha confirmado antes incluso del estreno de su segunda temporada, previsto para el próximo 3 de septiembre.
Además, Netflix ha renovado Supacell, cuya segunda entrega desembarcará en la plataforma en 2027, y Palomas negras, que lo hará a finales de este año. También regresarán series documentales como Fórmula 1: La emoción de un Grand Prix con una novena temporada o En casa de los Fury, cuya tercera entrega está en desarrollo.