El nefasto récord de El cuento de la criada en los Emmy 2021

MADRID, 20 Sep. (CulturaOcio) -

El cuento de la criada (The Handmaid's Tale), la serie distópica protagonizada por Elisabeth Moss, ha sido la tercera ficción con más nominaciones en la última edición de los Emmy, optando a 21 estatuillas, justo por detrás de Bruja Escarlata y Visión, con 23 y The Crown y The Mandalorian, con 24. Sin embargo, la ceremonia se ha saldado con un desastroso balance para la ficción de Hulu.

Con un total de cero galardones obtenidos en esta edición, El cuento de la criada se ha ido con las manos vacías ha convertido en la serie que más premios ha perdido en una sola edición de la historia de los Emmy, superando así el récord de Mad Men, a la que en 2012 se le escaparon 17 estatuillas.

La ficción se ha sumado además a la deshonrosa lista de grandes nominados que no consiguen ni un premio, de la que también forman parte Doctor en Alaska y El show de Larry Sanders que no se alzaron victoriosas de ninguna de sus 16 nominaciones en 1993 y 1997, respectivamente.

La serie se encuentra actualmente desarrollando su quinta y posiblemente última temporada. El equipo detrás de El cuento de la criada se encuentra actualmente en conversaciones con Hulu para decidir si concluir la historia de June Osborne en esta tanda de episodios o prolongarla más allá.

"Lo que es más importante para nosotros es cerrar la serie de una manera creativa que se sienta orgánica, por lo que estamos en comunicación constante, literalmente en este momento, hablando con Bruce (Miller), Lizzie (Moss) y Warren (Littlefield), sobre cuál es la mejor manera de terminar El cuento de la criada", ha señalado su guionista principal, Jordan Helman.

"No hemos obtenido una respuesta e imagino que podremos responder esa pregunta en los próximos meses ", ha concluido el escritor.

Aunque todavía no hay fecha de estreno confirmada para la quinta temporada, el creador de la serie, Bruce Miller, ha confirmado que llegará durante la primavera de 2022.