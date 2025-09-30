Natalie Dormer dona su salario en The Lady por la "injustificable" relación de Sarah Ferguson con Jeffrey Epstein

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

Natalie Dormer (Juego de Tronos) se ha negado a impulsar su nueva serie para ITV y BritBox, The Lady, donde interpreta a Sarah Ferguson, y ha donado todo su salario tras conocerse la conexión de la duquesa de York con la figura del fallecido Jeffrey Epstein. Según informa Variety, Dormer no promocionará The Lady, ficción que narra el auge y caída de Jane Andrews, la antigua asistente de Ferguson.

"Cuando acepté el papel en The Lady, sabía que interpretar a Sarah Ferguson del guion en la historia requeriría sensibilidad", expresó la actriz en un comunicado recogido por el medio. "Las personas son complejas, sus trayectorias están llenas de altibajos, y como actriz, mi labor es profundizar en esos aspectos y plasmarlos de manera auténtica y cercana", añadió.

"Desde que finalicé el proyecto, ha salido a la luz nueva información que imposibilita conciliar mis valores con el comportamiento de Sarah Ferguson, el cual considero injustificable. Por esa razón, no participaré en la promoción del proyecto", sentenció. "Fiel a mi compromiso con el bienestar de la infancia, he donado íntegramente mi salario de esta serie a la Asociación Nacional de Personas Maltratadas en la Infancia (NAPAC) y al Centro de Especialización en Abuso Sexual Infantil (dirigido por Barnardo's)", afirmó Dormer a continuación.

La decisión de la actriz se produce después de que saliese a la luz un correo electrónico en el cual la exmujer del príncipe Andrés se refería al magnate Jeffrey Epstein como "amigo". El mensaje data de 2011, después de que la duquesa supuestamente hubiese roto relaciones con el empresario, acusado de tráfico de menores. En privado, se disculpaba por dejarle de lado públicamente: "Siempre has sido un amigo firme, generoso y supremo para mí y mi familia".

En este punto, conviene recordar que, aunque un portavoz de Ferguson ha alegado que con este correo solo pretendía evitar una potencial denuncia por difamación, la polémica ha llevado a Julia's House a romper lazos. La organización entiende que "sería inapropiado" que la duquesa siguiese como patrona, según un portavoz citado por la BBC y que agradece el apoyo durante estos años.

Dicho esto, Dormer aclaró que su postura no representa la satisfactoria experiencia que tuvo colaborando con la productora Left Bank Pictures. "Es una compañía extraordinaria para trabajar y estoy agradecida por el tiempo que compartimos", concluyó.

Sin embargo, dado que interpreta a Ferguson y a la luz de las recientes revelaciones acerca de su relación con Epstein, consideraba que no era ético promocionar The Lady. Por otra parte, parece improbable que la serie, cuyo estreno se espera para finales de 2025 o comienzos de 2026, acabe siendo cancelada, aunque es posible que no consiga el impacto previsto.

Dirigida por Lee Haven Jones, The Lady también cuenta en su elenco con Mia McKenna-Bruce como Jane Andrews. Ed Speleers, Philip Glenister, Claire Skinner, Laura Aikman, Ophelia Lovibond, Mark Stanley, Daniel Ryan y Sean Teale completan el reparto de la ficción.