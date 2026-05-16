¿Ha Muerto ((SPOILER)) En El Final De Berlín Y La Dama Del Armiño? - NETFLIX

MADRID, 16 May. (CulturaOcio) -

Con una duración que casi duplica la del resto de episodios, el último capítulo de Berlín y la dama del armiño está repleto de acción y emociones fuertes, dejando a los fans temer por el destino de los miembros de la banda más de una vez. De hecho, la entrega termina con una nota trágica y muchos se preguntan ahora por la supervivencia de un personaje en particular.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Durante la segunda mitad de la temporada, Cameron se mantiene alejada de la banda, cumpliendo con una misión secundaria para la que se ofrece voluntaria, en parte para alejarse de Roi. La chica se enrola en uno de los barcos del duque, que Berlín sospecha que usa para transportar mercancías ilegales. Aunque Andrés le advierte que no se arriesgue, prohibiéndole hacer un agujero en su camarote como tenía planeado, ella hace caso omiso.

Cameron accede entonces a una bodega secreta, dando con un alijo de diamantes escondidos en paquetes de arroz y consigue esconder un móvil en uno de ellos y enviar fotografías del cargamento a Berlín. No obstante, la chica es descubierta y el capitán trata de sonsacarle información para saber si actúa sola o como parte de una banda.

El personaje de Begoña Vargas se niega a delatar a sus compañeros y los matones del duque la tiran por la borde del barco, en un lugar lo suficientemente alejado de tierra y de toda embarcación como para que salvarse nadando sea imposible. Y aunque, antes de que se deshagan de ella, la chica se muestra segura de su supervivencia, diciendo que de alguna manera resistirá y se vengará, todo apunta a que no lo consigue.

LAS ÚLTIMAS PALABRAS DE CAMERON

Al final del octavo capítulo, cuando la banda se encuentra celebrando el éxito del golpe (al que también ha contribuido el hallazgo de Cameron, clave para extorsionar al duque y que no busque venganza), oyen en las noticias que se ha encontrado el cuerpo de una marinera, identificada como Natalia Reyes Guzmán, de 23 años y ponen una foto de Cameron.

Todo en las noticias hace que parezca un accidente, ya que señalan que no tenía experiencia previa y que la autopsia había revelado una alta dosis de alcohol (le habían dado de beber antes de arrojarla por la borda precisamente con esta idea).

Aunque todos los miembros de la banda se muestran desolados ante la noticia, el que más destrozado queda es Roi, que justo en ese momento recibe un mensaje de un número desconocido. Incapaz de contactar con nadie mientras estaba secuestrada debido a la falta de cobertura, Cameron había grabado un último mensaje para Roi, con la esperanza de que le llegara cuando el yate arribara a alguna costa. En él, la chica se disculpa por su infidelidad y por no haberle dicho que le quería, lamentando que su historia de amor tenga que terminar así.

La serie parece no dejar lugar a dudas respecto a la suerte de Cameron, mostrando sus momentos finales en el mar, asegurando que su cuerpo es encontrado y dándole la oportunidad de despedirse de Roi (que al final de la entrega, parece encontrar un potencial nuevo interés amoroso en Camille).