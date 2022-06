Muere un villano clave en Fear the Walking Dead 7x14

MADRID, 23 May. (CulturaOcio) -

Los fans ya han podido ver el episodio 7x14 de Fear the Walking Dead, titulado Divina providencia. En el capítulo la batalla por La Torre se recrudece y Alicia planta cara a sus habitantes, un enfrentamiento que acaba con la muerte de un personaje clave.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Alicia llega a La Torre para hablar con Strand. Wes advierte a Strand de que no debe dejar entrar a Alicia, pero Strand revela su estrategia: encender la baliza en la azotea de La Torre para atraer a una horda de caminantes radioactivos y matar así al ejército de Alicia que espera fuera. A punta de pistola, Alicia le ordena a Strand que apague la luz. Todavía sufriendo su misteriosa enfermedad, Alicia acepta quedarse en La Torre con Strand si él apaga la luz y pide un alto al fuego.

Wes cambia de bando y, dirigiendo su arma contra Strand y con los Rangers amotinados, dice: "Alguien tiene que proteger lo que has construido. Si no lo haces tú, lo haré yo". Si Alicia y Strand quieren llegar a la azotea y apagar la baliza, tendrán que acabar con un ejército de Rangers.

Strand dispara a Wes y huye a una escalera con Alicia. Wes ordena que maten a Daniel, pero él escapa de su celda y se encuentra con Alicia y Strand. Atrapados dentro de La Torre e incapaces de comunicarse con el grupo de fuera para advertirles sobre la horda de caminantes, Alicia, Strand y Daniel trabajan juntos para llegar a la azotea de La Torre.

Wes y los Rangers arrinconan a Alicia y Strand. "Has llegado muy lejos. Termina lo que empezaste, Victor. Tienes que proteger lo que has construido aquí. Es honesto. Es real", pide Wes a Strand. En ese momento Alicia confiesa que quería llegar a la azotea para usar la radio y transmitir un mensaje a las personas que buscan PADRE, un refugio seguro que se haría realidad en La Torre.

Los Rangers de Wes preparan sus armas para matar a Alicia, pero Daniel dispara a los Rangers y los mata. Por su parte, Wes dispara a Daniel en el brazo. Alicia se lanza a por un arma y apunta a Wes, mientras que Strand apuñala a Wes y le mata. En estado de shock, Alicia le pregunta por qué lo ha hecho. "La misma razón por la que construí La Torre de la manera en que lo hice. Para que no tuvieras que hacerlo tú", contesta Strand.

"Lo has arruinado por lo que le has hecho a Wes", dice Alicia. La protagonista y Strand comienzan a pelearse, rompen la baliza y la azotea queda a oscuras. Subiendo a lo alto de la estructura, la radio de Alicia transmite un mensaje: "Soy Alicia Clark. Si estás escuchando esto, no estás solo. El lugar que has estado buscando, el lugar del que has oído hablar, PADRE, está aquí: La Torre. Vamos a construir el nuevo hogar que has estado buscando. Podemos ayudarte. Pero primero vamos a necesitar un poco de ayuda de tu parte", se escucha.

El grupo de Morgan escapa de la horda de caminantes por el vestíbulo de La Torre. Las chispas de la luz rota incendian el techo, iniciando un incendio que amenaza con extenderse por todo el edificio y destruyendo el recién bautizado PADRE.