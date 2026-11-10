Muere Toukie Smith, actriz de Corrupción en Miami, a los 74 años - NBC

MADRID, 10 Nov. (CulturaOcio) -

Toukie Smith, actriz conocida por sus papeles en series como 227 y Corrupción en Miami, ha fallecido. La intérprete tenía 74 años.

Tal y como recoge The Hollywood Reporter y según comunicaron Airyn y Julian De Niro (los gemelos que Smith tuvo con su expareja, Robert De Niro, con quien estuvo entre 1988 y 1996), la actriz murió el pasado 4 de noviembre, tras una "larga y valiente lucha" contra la esclerosis múltiple.

Hermana del diseñador de moda Willi Smith, Toukie Smith no solo fue actriz sino también modelo, desfilando tanto para su hermano como para Hubert de Givenchy, Thierry Mugler, Issey Miyake, Patrick Kelly, los ilustradores Álvaro y Antonio López y los fotógrafos Jean-Paul Goude y Guy Bourdin, entre otros.

Los gemelos De Niro señalaron en su comunicado que su madre "formaba parte de un extraordinario legado familiar que contribuyó a dar forma a la moda y la cultura estadounidenses" y que "su belleza, su elegancia y su presencia inconfundible ayudaron a allanar el camino para generaciones de modelos y diseñadores negros en el mundo de la moda".

CARRERA DE TOUKIE SMITH

En cuanto a su carrera como actriz, el primer papel de Smith en la pequeña pantalla fue en Corrupción en Miami, donde encarnó a Angie, la asistenta de Caitlin Davies (Sheena Easton), una cantante que acabaría casándose con Sonny Crokett (Don Johnson). Tras aparecer en tres episodios de la mítica serie policiaca, Smith formó parte del reparto de Lo mío y yo.

Su papel más famoso fue el de Eva Rawley en 227. Tras hacer una aparición especial en la serie a finales de su cuarta temporada, su personaje se volvió recurrente en la última tanda de episodios, emitida entre 1989 y 1990. La actriz también trabajó en títulos como Así me gusta, El cuchitril de Joe, La mujer del predicador y Todos eran mis hombres.

"Toukie era una fuerza de la naturaleza", han expresado sus hijos. "Dejó una huella imborrable en nuestros corazones y en los de todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla", añadieron.