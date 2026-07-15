Muere Scott Bryce, actor de Homeland y Ley y Orden, a los 68 años - CONTACTO

MADRID, 15 Jul. (CulturaOcio) -

Scott Bryce, actor recordado por su participación en series como Homeland, Sexo en Nueva York o Ley y Orden, ha muerto a los 68 años. Fue su hijo Jackson confirmó la noticia en las redes sociales, indicando que su padre falleció el 12 de julio tras una larga batalla contra el cáncer.

"Esta tarde mi padre perdió su larga batalla contra el cáncer. Lo que comenzó como un cáncer de esófago en fase tres acabó extendiéndose y se convirtió en tumores cerebrales que le arrebataron la vida", comienza el comunicado publicado en Instagram por la familia.

"A través de la radioterapia, la quimioterapia y la inmunoterapia, y cada instante de dolor, vi a mi padre enfrentarlo todo con orgullo y valentía, y con la firme convicción de que, de alguna manera, todo saldría bien y vencería", recuerda Jackson Bryce que asegura que "incluso una semana antes de su fallecimiento" el actor decía "que aún creía que tenía una oportunidad, y que estaba dispuesto a luchar con todas sus fuerzas".

Nacido el 6 de enero de 1958 en la ciudad de Nueva York, Bryce debutó en la pantalla en 1988 con un papel de cuatro episodios como Rick Bonner en la serie de la NBC Los hechos de la vida. Pero su gran salto a la fama llegó con su papel de Craig Montgomery en As the World Turns, una de las teleseries más longevas de la televisión estadounidense con casi 14.000 capítulos en la que se embarcó a finales de la década de los 80.

Bryce logró dos nominaciones consecutivas a los premios Daytime Emmy como mejor actor principal en una serie dramática en 1986 y 1987 por su interpretación del ambicioso y promiscuo Montgomery. Interpretó el papel en As the World Turns de forma habitual desde principios de 1982 hasta mediados de 1987, y volvió en otras temporadas a finales de los 80, en los 90 y a finales de la década de 2000. En total, fueron 280 episodios ligado al personaje.

Tambén fue un personaje habitual en la serie Popular, donde apareció en 43 capítulos, y también en seis entregas de Murphy Brown. Bryce apareció como actor invitado en decenas de series a lo largo de sus 35 años de carrera. Entre sus títulos más destacados están La ley de Los Ángeles, Urgencias, Sexo en Nueva York, Homeland, Rockefeller Plaza, Chicago P.D., Gossip Girl, The Blacklist o Ley y Orden.