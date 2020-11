Muere el Magneto en la serie de animación de X-Men, David Hemblen, a los 79 años

MADRID, 23 Nov. (CulturaOcio) -

David Hemblen, actor conocido por haber puesto voz a Magneto en la serie de animación de X-Men, ha fallecido a los 79 años.

Según un obituario del actor publicado en el periódico The New York Times, el intérprete falleció el pasado 16 lunes de noviembre. La noticia fue confirmada más tarde por la cuenta de Twitter @xmentas.

Este perfil está controlado por Julia y Eric Lewald, guionistas de la serie de X-Men. "Este horrible y devastador año continúa... Nuestro magneto", se puede leer.

https://twitter.com/xmentas/status/1330732756213526529

Hemblen nació en Londres, Inglaterra, el 16 de septiembre de 1941, y vivió allí durante 15 años antes de emigrar a Toronto, Canadá. Allí fue a la escuela secundaria y a la universidad. Hizo un doctorado en Estudios Medievales antes de abandonar su carrera académica para dedicarse de lleno a la interpretación. Comenzó su carrera sobre las tablas, cuando se unió al Toronto Theatre.

En 1975 debutó en televisión en una serie titulada The Adventures of Timothy Pilgrim, ficción para la que rodó 10 episodios. Su primera película fue La vida en vídeo, estrenada en 1987. También trabajó en producciones televisivas como El libro de la selva, Alfred Hitchcock presenta, Robocop o Los cuentos del guardián de la cripta.

En 1992 se unió a la serie de X-Men. Trabajó en la ficción hasta 1997, participando en un total de 22 episodios. Otro de sus roles destacados fue el de George en Nikita. Su último trabajo fue como doblador en el cortometraje Come Again in Spring, producción que data de 2007.