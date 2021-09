La familia de The Wire dice adiós a Michael K. Williams: "Omar Lillte para siempre"

MADRID, 7 Sep. (CulturaOcio) -

Michael K. Williams, el actor que dio vida al mítico y carismático Omar Little en la aclamada serie The Wire, ha fallecido a los 54 años de edad. El intérprete de ficciones como Boardwalk Empire y Territorio Lovecraft fue encontrado muerto en su apartamento de Brooklyn el lunes 6 de septiembre. Tras conocerse la noticia, han sido muchas las celebridades que han rendido homenaje al artista.

"Demasiado conmocionado en este momento para decir todo lo que debería decir. Michael era un buen hombre y un talento poco común, y en nuestro viaje juntos siempre se ganó las mejores palabras. Y hoy esas palabras no me salen", tuiteó David Simon, creador de The Wire.

"La profundidad de mi amor por este hermano solo se iguala por la profundidad de mi dolor al enterarme de su pérdida. Un hombre inmensamente talentoso con la capacidad de dar voz a la condición humana, retratando las vidas de aquellos cuya humanidad rara vez se eleva hasta que se cuenta su verdad", publicó Wendell Pierce, William Moreland en The Wire.

"No puedo... Estoy destrozado. Sin palabras. Te amo, hermano. Descanse en paz la leyenda Michael K. Williams, también conocido como uno de los mejores actores y hermanos del mundo. Omar en The Wire para siempre. Estoy fuera de las redes por un tiempo, es difícil procesar esto. Te amo hermano, maldita sea", publicó Tray Chaney, Malik Carr en The Wire.

"Más allá de su enorme talento, Michael fue una de las personas más amables y generosas que he conocido. Mi corazón está roto por su familia, amigos y todos los que lo amaban", declaró Terence Winter, creador de Boardwalk Empire, tal como recoge Deadline.

El actor de The Wire Isiah Whitlock Jr. también rindió homenaje a su compañero. "Conmocionado y entristecido por la muerte de Michael K Williams. Uno de los hermanos más buenos del planeta y con el corazón más grande. Un actor y un alma asombrosos", dijo.

Shocked and saddened by the death of Michael K Williams. One of the nicest brothers on the planet with the biggest heart. An amazing actor and soul.

"El Michael K. Williams que conocí era amable. Justo. Y jodidamente talentoso. Apreciaré nuestras charlas y lo echaré muchísimo de menos. Mi más sentido pésame a la familia Williams. Descansa, mi amigo", dijo Domenick Lombardozzi, Ralph Capone en Boardwalk Empire.

Ava DuVernay, quien dirigió al actor en Así nos ven, compartió un emotivo homenaje en Instagram. "Recuerdo las veces que aparecías en el set incluso cuando no estaba programado. Solo para compartir un abrazo. Para animarnos. Entrando como el rey que eras. Solo un destello para dar un poco de amor, luego se fue. Recuerdo las noches en Nueva York ese verano y cómo te amaba la gente de tu ciudad. Recuerdo nuestro trabajo, siempre conectado y comunicando y buscando y construyendo, porque estabas muy abierto y dispuesto a darlo todo. Recuerdo que me enviaste una foto tuya de joven y me dijiste que los chicos cuya historia estábamos contando eran un reflejo de ti, y que íbamos a hacerlo bien. Recuerdo que llevaste a los jóvenes actores a la playa por tu cuenta y les hablaste sobre cosas que yo no podía, sobre ser un joven negro en Nueva York en ese momento", escribió.

"Maya Angelou dijo una vez 'tu legado sigue vivo en cada vida que tocas'. Tú, hermano, tocaste a muchos. A través de sus interacciones personales grandes y pequeñas, a través de su activismo, a través de tus luchas, a través de tus triunfos, a través de tu glorioso trabajo. Conmoviste a muchos. Me conmoviste. Lo que dudaste en la vida, tenlo por seguro ahora, querido hermano. Tenlo por seguro. Eras un destello de amor, ahora desaparecido. Pero nunca olvidado", añadió.

El director Spike Lee también recordó a su compañero. "Nuestro hermano falleció hoy en su casa de la República Popular de Brooklyn. Estoy temblando. Bebiendo una botella de vino tinto italiano Brunello Di Montalcino solo. Nuestros grandes nos están dejando", lamentó.

"Michael K. Williams, además de ser uno de los actores más talentosos, también fue una de las almas más amables, dulces y gentiles que he conocido. Esto es desgarrador. Mis pensamientos están con todos los que lo amaron", señaló James Gunn.

"Descansa en el paraíso, Michael. Me siento muy afortunado de haber tenido la oportunidad de trabajar dos veces con un alma tan talentosa y hermosa. Siempre son los más talentosos los que nos dejan demasiado pronto. Siento como si me hubiera tocado un ángel", escribió John Leguizamo, que coincidió con el actor en Así nos ven y Miracle at St. Anna.

"Maldita sea. Perdimos a uno de nuestros mejores y más talentosos. Descansa en paz, Michael K. Williams. Me rompe el corazón", tuiteó Jeffrey Dean Morgan. "Realmente conmocionado al conocer el fallecimiento de Michael K. Williams. Un actor tremendo", escribió Colman Domingo. "Horrible, triste e increíble pensar que hemos perdido a Michael K. Williams a los 54 años", lamentó Stephen King.

"Descanse en paz. Tan brillante. Te echaremos de menos", dijo Mark Wahlberg. "Siento un golpe en el estómago al saber que hemos perdido a Michael K. Williams. Alma angustiada. Trabajar con él fue uno de los mayores privilegios que he tenido en mi carrera. Mi admiración por su talento no tenía límites, como tantos. Si estaba en una escena, era lo mejor", afirmó Edward Norton. "Michael K. Williams era uno de mis actores favoritos. Los detalles, las verdades y el corazón que tienen sus interpretaciones son inmensos. Muy triste al conocer su fallecimiento", dijo Piper Perabo.

Michael K. Williams 🕊was one of my favorite actors. The detail, truths, and heart his performances embody is immense. So sad to learn of his passing.



HBO, cadena que emitió The Wire, Territorio Lovecraft y Boardwalk Empire, dedicó un tuit al actor. "Estamos devastados al conocer el fallecimiento de Michael Kenneth Williams, un miembro de la familia de HBO durante más de 20 años. Si bien el mundo conocía sus inmensos talentos, nosotros conocíamos a Michael como un querido amigo. Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia por esta inconmensurable pérdida", se puede leer.